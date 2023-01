Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo la tragica morte di Ken Block: è devastato Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è apparso devastato dalla notizia della morte dell’amico Ken Block: il pilota della Mercedes ha interrotto il suo silenzio social per dedicare un pensiero al driver di rally e youtuber tragicamente scomparso in seguito ad un drammatico incidente in motoslitta.

A cura di Michele Mazzeo

La tragica morte del pilota di rally e youtuber Ken Block ha sconvolto il mondo del motorsport. Tantissimi i protagonisti dell'universo motoristico che hanno dedicato un pensiero al 55enne scomparso in seguito ad un incidente in motoslitta.

Tra questi anche il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton che, interrompendo il silenzio social intrapreso dalla fine dello scorso Mondiale, ha voluto esternare il suo stato d'animo dopo aver appreso la notizia della prematura scomparsa del caro amico con cui condivideva lo sponsor (la bevanda energetica Monster) e con il quale ha passato alcuni bei momenti lontano dalle piste, come ha rivelato lo stesso driver della Mercedes nella Stories pubblicata sul proprio profilo Instagram.

È stato lo stesso quasi 38enne (li compirà il prossimo 7 gennaio) di Stevenage a rivelare di aver deciso di tornare a parlare pubblicamente dopo aver saputo del drammatico incidente che ha coinvolto il collega statunitense: "Mi sono preso una pausa dai social media per concentrarmi su me stesso e sul mio benessere. Oggi, però, ho ricevuto la notizia della morte di un caro amico" è difatti l'incipit del post pubblicato da Lewis Hamilton dedicato al compianto pilota e youtuber morto nelle montagne dello Utah.

Leggi anche La Dakar è diventata un Rally Raid per soli ricchi: quanto costa partecipare alla corsa nel deserto

Quanto accaduto al 55enne ha toccato profondamente quello che, insieme a Michael Schumacher, è il pilota più titolato della storia della Formula 1 sconvolto dalla tragica notizia appena appresa: "Sono devastato dalla morte di Ken Block. Era una persona meravigliosa che ha sempre vissuto la vita al massimo" ha difatti proseguito il britannico nel suo sentito post.

Lewis Hamilton ha poi ricordato tutte le volte che ha incontrato l'amico Ken Block rivelando anche un episodio non noto ai più. Se è famoso quanto accaduto nel 2014 alle Barbados (quando l'inglese e il californiano si sfidarono rispettivamente a bordo della Mercedes di Formula 1 e della Fiesta WRC da rally dando vita ad un incredibile show), meno celebre è l'altro incontro tra i due avvenuto in Canada per praticare insieme sport ‘senza ruote':

"Ricordo ancora la prima volta che abbiamo lavorato insieme, la positività che emanava era contagiosa. Al volante aveva veramente un grande talento – racconta infatti il driver –. Al volante aveva veramente un grande talento. Qualche anno fa abbiamo trascorso delle giornate memorabili facendo eli-ski e snowboard in Canada – ha quindi aggiunto il campionissimo F1 –. Avevamo un profondo rispetto l'uno dell’altro. Mancherà veramente tanto a tutti, le mie preghiere e i miei pensieri ora sono rivolti alla sua bellissima famiglia. Se ne è andato troppo presto. Riposa in pace Ken" ha infine concluso un Lewis Hamilton evidentemente devastato dalla tragica morte prematura di quello che considerava un caro amico.