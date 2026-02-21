Motori
video suggerito
video suggerito

Lewis Hamilton: “Per un attimo ho dimenticato chi ero. Questa sarà una stagione infernale”

Lewis Hamilton sui social ha pubblicato il suo manifesto, ha mandato un messaggio ai tifosi e alla squadra: “Non vado da nessuna parte, restate con me. Grazie a voi non vedrete più quella mentalità”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il tempo dei test è finito. Tra una decina di giorni la Formula 1 sarà in Australia e domenica 8 marzo ci sarà il primo Gp del Mondiale 2026, quello della rivoluzione. La Ferrari lavora sotto traccia, ma ha dato l'idea di potersela giocare con Mercedes, McLaren e Verstappen. Si va avanti, ma a fari un po' spenti. Leclerc si è detto soddisfatto, Hamilton invece ha parlato di sé stesso, della Ferrari e della sua stagione in una stories pubblicata su Instagram: "Sono entusiasta, non vado da nessuna parte. Grazie a voi ho ricordato chi ero". 

Lewis entusiasta per il 2026 della Ferrari

Hamilton a 41 anni si appresta a vivere forse l'ultima stagione in Formula 1. Non sa nessuno se sarà così. Lewis è pronto, vuole tornare a competere a grandi livelli. I test sono stati buoni, il periodo tra una stagione e l'altra è stato quello in cui ha ricaricato le batterie e ora è più carico e combattivo che mai.

In un post su Instagram ha messo nero su bianco sé stesso, e chi lo conosce bene non si stupisce, e ha parlato del pre-season, dei test e della Ferrari: "Questo è il riepilogo dei test. È stimolante vedere un team dare il massimo per costruire un'auto. È la parte più affascinante di questo lavoro per me. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Quella sensazione non invecchia mai. Voglio dire un enorme grazie a tutti i membri del team in fabbrica per il duro lavoro per arrivare a questo punto!! Sono davvero grato. Amo tantissimo questo lavoro e adoro lavorare con il mio team e guidare per i tifosi. Sono incredibilmente fortunato di poter fare".

Leggi anche
La partenza di Hamilton è un segnale forte: Lewis scatta a razzo e lì supera tutti in pochi metri
a stories pubblicata da Lewis Hamilton su Instagram, il manifesto per il Mondiale 2026.
a stories pubblicata da Lewis Hamilton su Instagram, il manifesto per il Mondiale 2026.

"Questa sarà una stagione infernale"

Poi con una frase ha parlato delle difficoltà dei mesi scorsi: "Mi sono risettato e mi sono rigenerato. Sono felice di quello che faccio e sono entusiasta per la stagione che verrà. Non vado da nessuna parte, quindi restate con me. Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non vedrete più quella mentalità. So cosa bisogna fare. Questa sarà una stagione infernale. Ho dato tutto per essere qui oggi. Forza squadra!!!".

Motori
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Deromedis oro, Tomasoni argento nello Ski cross. Giovannini bronzo nello speed skating: 30 medaglie
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: “Chiediamo scusa. È stato inappropriato”
Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhio
Telecronaca Rai concitata alle Olimpiadi: “Guarda che lei non ti sente”, “Lo faccio capire a casa”
I proprietari di Nazgul, il cane virale: "Quando lo abbiamo visto è salito il panico"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views