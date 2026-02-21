Lewis Hamilton: “Per un attimo ho dimenticato chi ero. Questa sarà una stagione infernale”

Il tempo dei test è finito. Tra una decina di giorni la Formula 1 sarà in Australia e domenica 8 marzo ci sarà il primo Gp del Mondiale 2026, quello della rivoluzione. La Ferrari lavora sotto traccia, ma ha dato l'idea di potersela giocare con Mercedes, McLaren e Verstappen. Si va avanti, ma a fari un po' spenti. Leclerc si è detto soddisfatto, Hamilton invece ha parlato di sé stesso, della Ferrari e della sua stagione in una stories pubblicata su Instagram: "Sono entusiasta, non vado da nessuna parte. Grazie a voi ho ricordato chi ero".

Lewis entusiasta per il 2026 della Ferrari

Hamilton a 41 anni si appresta a vivere forse l'ultima stagione in Formula 1. Non sa nessuno se sarà così. Lewis è pronto, vuole tornare a competere a grandi livelli. I test sono stati buoni, il periodo tra una stagione e l'altra è stato quello in cui ha ricaricato le batterie e ora è più carico e combattivo che mai.

In un post su Instagram ha messo nero su bianco sé stesso, e chi lo conosce bene non si stupisce, e ha parlato del pre-season, dei test e della Ferrari: "Questo è il riepilogo dei test. È stimolante vedere un team dare il massimo per costruire un'auto. È la parte più affascinante di questo lavoro per me. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Quella sensazione non invecchia mai. Voglio dire un enorme grazie a tutti i membri del team in fabbrica per il duro lavoro per arrivare a questo punto!! Sono davvero grato. Amo tantissimo questo lavoro e adoro lavorare con il mio team e guidare per i tifosi. Sono incredibilmente fortunato di poter fare".

a stories pubblicata da Lewis Hamilton su Instagram, il manifesto per il Mondiale 2026.

"Questa sarà una stagione infernale"

Poi con una frase ha parlato delle difficoltà dei mesi scorsi: "Mi sono risettato e mi sono rigenerato. Sono felice di quello che faccio e sono entusiasta per la stagione che verrà. Non vado da nessuna parte, quindi restate con me. Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non vedrete più quella mentalità. So cosa bisogna fare. Questa sarà una stagione infernale. Ho dato tutto per essere qui oggi. Forza squadra!!!".