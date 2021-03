A margine della presentazione della W12, la Mercedes con cui la scuderia guidata da Toto Wolff proverà a vincere per l'ottavo anno consecutivo il Mondiale Piloti e quello Costruttori, Lewis Hamilton, il pilota di punta della scuderia, ha spiegato perché ha prolungato di un solo anno il contratto con la Mercedes. Ci si è chiesti come mai il sette volte campione del mondo non avesse voluto firmare un biennale. La risposta l'ha data oggi:

Innanzitutto, devo dire che mi trovo in una posizione fortunata in cui ho ottenuto la maggior parte delle cose che volevo ottenere fino a questo punto. Quindi non c'è bisogno di pianificare troppo in anticipo in futuro. Poi devo dire che oggi viviamo in un tempo piuttosto insolito nella vita, e ho chiesto solo un anno di contratto. Poi se vogliamo possiamo aggiungere un altro anno di contratto.

Le battaglie di Lewis per i diritti civili

Vuole vincere ancora e proverà a realizzare altri record, cercherà di andare in tripla cifra con pole e vittorie in Formula 1, dopo aver battuto il record di Schumacher. Ma c'è una battaglia a cui l'inglese ci tiene di più, quella dei diritti civili. Hamilton vuole sensibilizzare il mondo e le sue parole d'ordine sono uguaglianza e inclusione: