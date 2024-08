video suggerito

Lewis Hamilton contrario all’aria condizionata in F1: “Siamo ben pagati e dobbiamo sopportare il caldo” Nelle prove libere del Gp d’Olanda la Formula 1 testerà un sistema di raffreddamento dell’abitacolo. L’intento è chiaro: si vuole cercare di rendere meno calda la vettura dei piloti. Ma Hamilton non è favorevole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lewis Hamilton è della vecchia scuola, non solo perché in Formula 1 è uno dei più esperti, ma perché ha una concezione eroica del ruolo del pilota. In passato si è sempre detto favorevole ad esempio alla ghiaia, che renderebbe esiziale un eventuale errore. Adesso il futuro driver della Ferrari boccia l'aria condizionata, che sarà testata quando il circus tornerà a girare, e cioè Zandvoort in occasione del Gran Premio d'Olanda.

La Formula 1 in Olanda sperimenterà un sistema di raffreddamento dell'abitacolo

Il cambiamento climatico ha reso il pianeta molto più caldo. Negli ultimi anni le temperature si sono alzate in modo elevatissimo. A farne le spese in Formula 1 sono stati nell'ultimo Gp del Qatar Esteban Ocon, Lance Stroll e Logan Sargeant che si sentirono male mentre erano in pista. La Federazione internazionale sta cercando di porre rimedio ai problemi dovuti all'eccessivo caldo e ha intenzione di testare un sistema di raffreddamento attivo per l'abitacolo nel GP di Olanda, o meglio nelle prove libere del venerdì. L'intento è chiaro: si vogliono migliorare le condizioni di guida dei piloti.

Hamilton spiega perché non è necessaria l'aria condizionata

Il sette volte campione del mondo interpellato sull'argomento si è detto contrario e ha spiegato perché secondo lui non è una buona idea questa: "Non è una cosa necessaria. Questa è la Formula 1, è sempre stata così". Era già stato chiaro Hamilton, che ha aggiunto: "Sicuramente è dura, ma siamo atleti ben pagati e bisogna allenarsi duramente per sopportare il caldo. Non è facile soprattutto quando si va in posti come il Qatar o Singapore. Non credo che abbiamo bisogno dell’aria condizionata in macchina, che tra l’altro renderebbe probabilmente anche le auto più pesanti”.

La Formula 1 ritornerà dopo la pausa estiva a Zandvoort, dove da quando si è tornato a correre ha vinto sempre Verstappen, che è a secco da qualche Gp e vuole rifarsi per mettere a distanza siderale la McLaren, che da tempo pare la vettura migliore nel complesso.