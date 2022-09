L’ennesima risurrezione di Marc Marquez, strepitosa pole position sul bagnato in Giappone Prima pole position dopo tre anni per Marc Marquez in MotoGP. Lo spagnolo sul bagnato a Motegi è tornato davanti a tutti. Solo 12° Pecco Bagnaia, chiamato a una rimonta in Giappone.

A cura di Alessio Morra

Marc Marquez è uno dei piloti più divisi della storia, ma non si può certo negare che sia un fenomeno. Dopo il patatrac della scorsa settimana oggi ha conquistato una pole position fenomenale sotto l'acqua a Motegi in Giappone. Incredibile risultato per il pilota spagnolo della Honda che è stato fermo per tre mesi e che era tornato in pista nello scorso weekend.

Ha subito una serie di infortuni incredibile, ha subito diverse operazioni, è stato fuori a lungo. Ma la sua voglia di vincere non è mai cambiata. Guida come ha sempre fatto, e questo gli fa realizzare qualche errore in più, come è successo nel Gp di Aragon. Ma il suo talento è indiscutibile e ne ha dato l'ennesima prova a Motegi.

In Giappone la pioggia l'ha fatta da padrona. Le sessioni di qualifica sono state rinviate e poi si sono ristrette. Bastianini è il primo dei big a sbagliare, cade e si ferma. Enea è disperato. Partirà 15°. Le Qualifiche proseguono su un doppio binario. Quello che riguarda i piloti in lotta per il titolo e tutti gli altri che vanno a caccia del risultato importante.

Marquez fa una masterclass e si prende la scena. Domani partirà in prima fila con Zarco e Binder. Marc partirà dalla pole dopo oltre tre anni, per la precisione 1071 giorni dopo, l'ultima volta proprio in Giappone.

I duellanti per il titolo non sono in prima fila, in secondo c'è solo Aleix Espargaro, che parte sesto. Mentre il leader nonché campione in carica Quartararo scatta dalla terza fila, e dalla nona casella. Solo dodicesimo Pecco Bagnaia, chiamato a una grande rimonta. Ma il piemontese non si è abbattuto quando aveva un ritardo in classifica enorme e figuriamoci adesso.

