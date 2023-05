Leclerc svela il metodo Vasseur per la rivoluzione in Ferrari: nessuno a Maranello è più al sicuro Nel corso del weekend del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 Charles Leclerc ha rivelato alcuni dettagli riguardo alla rivoluzione attualmente in atto nella scuderia Ferrari: il pilota ha svelato il metodo utilizzato dal team principal Frederic Vasseur per rivoluzionare la squadra di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante il Mondiale di Formula 1 2023 sia entrato già nel vivo la Ferrari è tutt'ora un cantiere aperto. La lenta rivoluzione portata avanti dal nuovo team principal Frederic Vasseur e tutt'ora in atto e non riguarda soltanto la SF-23 ma l'intera squadra di Maranello. Le due pole (in qualifica e nella Sprint Shootout), il secondo posto nella minigara del sabato e il podio nella corsa della domenica, il primo per la scuderia del Cavallino in questo travagliato inizio di stagione, conquistati da Charles Leclerc nel GP dell'Azerbaijan hanno risollevato il morale all'interno del team italiano, ma non hanno interrotto il processo di rinnovamento portato avanti dal francese con il benestare del presidente John Elkann e dell'amministratore delegato Benedetto Vigna.

Diverse infatti le figure storiche che hanno già salutato Maranello in questi primi mesi del 2023 dopo l'addio di Mattia Binotto (il responsabile del marketing Jonathan Giacobazzi, l'eminenza grigia Gino Rosato, il responsabile dell'aerodinamica e degli sviluppi della monoposto David Sanchez e, da ultimo, il racing director e direttore sportivo Laurent Mekies), diversi anche i cambiamenti già fatti all'interno dell'organigramma (su tutti Ravin Jain promosso a capo delle strategie e Inaki Rueda retrocesso invece nel Remote Garage) e anche i nuovi acquisti fatti da altri team (due ex ingegneri Red Bull stanno già lavorando a Maranello al fianco di Diego Tondi e altri sono già stati ingaggiati ma arriveranno solo dopo aver terminato il periodo di "gardening").

La rivoluzione portata avanti da Vasseur però non si esaurisce qui: la campagna acquisti del team principal della Ferrari infatti prosegue inesorabile (con l'attuale braccio sinistro di Adrian Newey, l'italiano Enrico Balbo, vicinissimo al passaggio alla rossa così come altri tecnici di primo piano della squadra austriaca finiti nel mirino del Cavallino) e andrà avanti ancora a lungo. E la cosa preoccupa sia Horner, che di questo "saccheggio" si è lamentato in un colloquio privato con il suo omologo andato in scena a Baku, sia gli uomini che oggi occupano posti di rilievo a Maranello che sono stati messi sotto esame dal team principal.

Preoccupazione che è aumentata dopo che Charles Leclerc (che lo conosce molto bene dati i trascorsi in Art prima e in Sauber poi) ha rivelato il metodo utilizzato da Frederic Vasseur nel rivoluzionare la scuderia Ferrari. Dopo aver espresso la sua grande fiducia nelle capacità del nuovo boss della scuderia del Cavallino ("Fred ha una buona visione a medio e lungo termine per la squadra. Non ho dubbi che sia lui quello che può riportare la Ferrari al vertice. Nei suoi precedenti incarichi, Fred ha dimostrato di sapere quali viti girare per avere successo" le sue parole a riguardo) in un'intervista rilasciata alla testata tedesca Bild durante il weekend del GP dell'Azerbaijan, il pilota di Monte-Carlo, pur facendo attenzione a non rivelare dettagli che potrebbero favorire gli avversari, è entrato più nello specifico svelando sommariamente quale sia il modus operandi di Vasseur nel portare avanti la rivoluzione all'interno del team.

"È difficile da descrivere senza rivelare troppi segreti. Certo, alcune cose si possono vedere anche dall'esterno, ad esempio se l'auto non è abbastanza veloce. Ma (Vasseur, ndr) ha un buon occhio per ciò che potrebbe funzionare ancora meglio nei singoli reparti. Analizza costantemente il lavoro e mette alla prova" ha difatti rivelato Charles Leclerc confermando dunque che, ancora oggi, tutti in Ferrari sono tenuti sotto stretta osservazione dal team principal e nessuno quindi a Maranello può essere certo di non venire travolto dalla rivoluzione attualmente in atto.