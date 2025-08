Leclerc svela cosa è successo alla sua Ferrari nella gara in Ungheria, ma Vasseur fa sorgere dubbi

Dopo una pole da sogno, Leclerc ha visto sfumare il podio in Ungheria per un crollo improvviso della sua Ferrari. Il monegasco parla di problema al telaio, mentre Vasseur ipotizza una questione di pressione gomme, alimentando dubbi su una SF-25 che ancora non riesce a concretizzare.

Partito dalla pole position e leader per due terzi della corsa del GP d'Ungheria della Formula 1 2025, Charles Leclerc si è ritrovato a chiudere solo quarto, tradito da un crollo di prestazioni inspiegabile nell'ultimo terzo di gara. Un brusco ritorno alla realtà dopo il sabato perfetto, con un podio sfumato al giro 62 quando anche George Russell lo ha superato approfittando del passo lento della SF-25.

Il calo è iniziato dopo il secondo pit-stop, intorno al giro 50, quando dal muretto è arrivata la richiesta di risparmiare carburante. Contestualmente la monoposto ha iniziato a perdere circa due secondi al giro sulle McLaren. La frustrazione del monegasco è esplosa via radio: "Questo è veramente frustrante, abbiamo perso tutta la competitività… Ora la macchina è inguidabile". Poi, un pronostico amaro: "Sarebbe un miracolo se finiamo sul podio".

A fine gara, Leclerc ha spiegato a Sky Sport: "Abbiamo avuto un problema al telaio dal quarantesimo giro, da quel momento in poi ero un passeggero… Negli ultimi 30 giri abbiamo preso 45 secondi, sono veramente deluso". Per il monegasco, il passo era competitivo nei primi due stint, ma il crollo finale ha vanificato la migliore occasione stagionale: "Quando c'è un'opportunità bisogna prenderla, e oggi non lo abbiamo fatto. Per adesso non salvo niente".

Dal lato del muretto, Frederic Vasseur ha dato una lettura parzialmente diversa: "Non so se ha avuto un problema al telaio. Ma sicuramente non dal 40° giro, dato che il problema lo abbiamo avuto dal terzo stint" ha infatti detto il francese a caldo ai microfoni di Sky Sport (affermazione corretta successivamente dall'ufficio stampa della scuderia di Maranello che ha confermato il problema al telaio sulla monoposto numero #16).

Il team principal però ha aperto anche alla possibilità che non sia stato solo quello il problema che ha causato il crollo improvviso del passo della Ferrari del monegasco: "Un problema di pressione delle gomme? Probabile, ma dobbiamo investigare… Nell'ultimo stint avevamo due secondi di distacco nel passo dalle McLaren, abbiamo perso totalmente la gara. È davvero deludente, fino a quel momento eravamo andati molto bene". Il francese ha comunque rivendicato un aspetto positivo: "Per la prima volta quest'anno abbiamo eguagliato il passo della McLaren in gara".

Resta il nodo del guaio tecnico: Leclerc parla di un danno al telaio dal giro 40, Vasseur sostiene che il problema sia sorto solo nel terzo stint. In mezzo, l'ipotesi della necessità di risparmiare carburante, di una pressione delle gomme errata e anche di un assetto troppo basso che avrebbe imposto una gestione prudente per evitare l'eccessiva usura del plank e una possibile squalifica. Il risultato è un'altra occasione persa per una Ferrari che, anche nei giorni migliori, continua a non concretizzare.