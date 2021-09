Leclerc sogna l’impossibile: “Sarà durissima, non possiamo vincere ma spero nell’impresa a Monza” Alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Italia Charles Leclerc esalta il compagno di squadra Carlos Sainz: “Lui è un grande amico, ma è anche uno stimolo a fare meglio”, e soprattutto dice di sognare il titolo con la Ferrari e il successo a Monza: “Sogno la vittoria, è difficile, ma tutto può succedere”

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc a Monza, esattamente due anni fa, visse un dei momenti più belli della sua carriera. Il monegasco con la Ferrari ottenne una vittoria indimenticabile, piegò la resistenza delle due Mercedes che non riuscirono a superarlo in un finale di gara intensissimo. La possibilità di vincere il Gp d'Italia 2021 non c'è, a meno di clamorose sorprese. Leclerc però vuole godersi l'intero weekend in cui sarà coccolatissimo dai tanti tifosi che fanno i ltifo per lui: "Il GP di Monza è imparagonabile agli altri, qui c'è un'atmosfera speciale per tutto il weekend".

Leclerc e il rapporto con Carlos Sainz

Ha rilasciato una lunga intervista a Sky, il quasi 24enne pilota che ha parlato anche di Carlos Sainz. Il compagno di squadra è sempre il primo rivale in ogni scuderia. Con lo spagnolo, Leclerc ha un rapporto meraviglioso, i due sono davvero amici, ma in pista non c'è amicizia che tenga: "Sono stimolato da lui, è un pilota molto costante e mi spinge tanto. Lui è il compagno di cui avevo bisogno: fa un grande lavoro, è integrato benissimo con la squadra. Pensiamo a batterci in pista ma siamo amici fuori".

Sogno la vittoria a Monza e il Mondiale con la Ferrari

Nonostante non abbia chance reali spera di vincere la gara domenica prossima, anche se sarà un affare realmente tra Hamilton e Verstappen, Leclerc come ogni buon pilota spera di cogliere il successo: "L'unica cosa che mi fa sognare è la vittoria, e di sicuro la sto sognando. Però c'è anche una parte razionale di me che esce fuori. In questo weekend non giocheremo per la vittoria ma se c'è da sognare, sogno solo la vittoria. Tutto può succedere, ma sulla carta sarà difficile, senza sorprese, battagliare per la vittoria".

Ma sullo sfondo per Leclerc c'è sempre il suo grande sogno, quello di diventare campione del mondo. Spera di conquistare il titolo e vuole vincerlo, presto, con la Ferrari: