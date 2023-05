Leclerc penalizzato per irregolarità nelle qualifiche del GP Monaco: cambia la griglia di partenza Penalità per Leclerc che scivola in terza fila. Sarà durissima la gara di Monaco per il pilota della Ferrari.

A cura di Alessio Morra

La maledizione di Monte Carlo continua. Stavolta è una penalità a rovinare il weekend di Leclerc, che è stato punito per impending nei confronti di Norris. In poche parole ha ostacolato l'inglese della McLaren, e anche se non l'ha fatto volutamente ha rischiato di produrre un incidente nelle fasi finali della Q3. Leclerc perde tre posizioni e partirà sesto.

Le Qualifiche erano finite con un giallo e per quasi tre ore Charles Leclerc è stato sotto investigazione, per un episodio avvenuto negli ultimi secondi della Q3. Leclerc stava procedendo lentamente, in traiettoria, sotto il tunnel, quando è arrivato Lando Norris che stava cercando il tempo. Il rallentamento dell'inglese della McLaren è stato evidente e le tre posizioni di penalità per Leclerc alla fine sono arrivate, anche alla luce dei precedenti.

Queste le parole di Leclerc: "Ho fatto di tutto per stare a sinistra, il timing non è stato buono, era difficile, in più non avevo molta visibilità. Mi sono messo a sinistra non appena ho avuto l'informazione dell'arrivo di Norris, non al momento giusto ma ho fatto il possibile, mi sono spiegato, ho fatto tutto quello che potevo quando ho avuto l’informazione".

La nuova griglia di partenza del Gp Monaco

1ª fila: Verstappen (Red Bull), Alonso (Aston Martin)

2ª fila: Ocon (Alpine), Sainz (Ferrari)

3ª fila: Hamilton (Mercedes), Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Gasly (Alpine), Russell (Mercedes)

5ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Norris (McLaren)

6ª fila: Piastri (McLaren), de Vries (Alpha Tauri)

7ª fila: Albon (Williams), Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Bottas, Sargeant (Williams)

9ª fila: Magnussen (Haas), Hulkenberg (Haas)

10ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Perez (Red Bull)