Leclerc mette in estremo imbarazzo Hamilton con una domanda su Sainz: è costretto a rispondere Al termine del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022, il pilota della Ferrari Charles Leclerc davanti alle telecamere ha chiesto lumi a Lewis Hamilton riguardo l’incidente che ha messo fine alla gara di Sainz: la risposta dell’esperto britannico, evidentemente imbarazzato, ha però sorpreso tutti.

A cura di Michele Mazzeo

Lo spettacolare GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 anche dopo la bandiera a scacchi ha regalato colpi di scena ed episodi molto particolari in pista e fuori. E non solo per una classifica stravolta dalle penalità arrivate dopo oltre cinque ore dalla fine della gara. La corsa sul circuito di Austin infatti ci ha regalato anche un podio che, almeno alla vigilia del campionato, ci si aspettava con più frequenza, vale a dire quello composto dal vincitore Max Verstappen, dal suo vecchio rivale Lewis Hamilton e da quello attuale Charles Leclerc. E dunque ci ha permesso anche di assistere ad un raro scambio di battute tra loro prima della tradizionale cerimonia del podio, nella ormai famosa cooldown room (la stanza situata nel retro-podio in cui i primi tre classificati della gara si riposano dopo le fatiche della pista in attesa di andare a ricevere il premio per la vittoria o la posizione di rilievo conquistata).

E quello andato in scena tra il sette volte campione del mondo e il monegasco della Ferrari, prima dell'arrivo dell'olandese della Red Bull (che stava ancora festeggiando nel box insieme alla sua squadra il titolo costruttori appena ipotecato), immortalato dalle telecamere della F1 ha destato molta curiosità tanto da diventare subito virale sui social network. Dopo essersi seduto su uno degli sgabelli presenti nella stanza del retro-podio di Austin infatti Charles Leclerc ha chiesto a Lewis Hamilton lumi riguardo all'incidente che già alla prima curva dopo la partenza ha messo fine alla gara dell'altro ferrarista Sainz che scattava dalla pole. Incidente per il quale il compagno di squadra, George Russell, si è visto comminare una penalità di cinque secondi già durante la corsa e del quale il 37enne di Stevenage è stato spettatore "privilegiato" (trovandosi a fianco dei due al momento della collisione) nonché anche diretto interessato avendo sfiorato anch'esso la F1-75 dello spagnolo quando già aveva cominciato a roteare.

"Cosa è successo a Carlos?", questa la semplice domanda rivolta dal giovane alfiere del Cavallino all'esperto britannico della Mercedes che però è apparso spiazzato. Evidente infatti l'imbarazzo di un Hamilton che, conscio del fatto che quel colloquio era ripreso dalle telecamere e trasmesso in diretta tv da tutte le emittenti del mondo che detengono i diritti di ritrasmissione televisiva del Mondiale della Formula 1 2022, tentenna nel rispondere, come se stesse cercando una frase diplomatica per dare una risposta alla questione posta dal giovane collega (sapendo di essere ripreso non poteva ignorare la domanda di Leclerc né cambiare discorso) senza rischiare di compromettere ulteriormente la posizione del compagno di squadra o del suo stesso team.

Leggi anche Ennesima penalità per la Ferrari, Leclerc costretto a cambiare power unit per il GP Stati Uniti

Dopo vari tentennamenti però Lewis Hamilton stupisce tutti rispondendo in maniera secca e onesta, mettendo da parte per una volta la diplomazia. "George (Russell, ndr) l'ha fatto fuori" ha difatti sentenziato il sette volte iridato chiudendo di fatto la questione. La risposta del pilota Mercedes è stata molto apprezzata da appassionati, tifosi e anche avversari che, condividendone il video sui social network, hanno evidenziato la sua onestà nell'ammettere in pubblico le colpe del proprio compagno di squadra e anche il fatto che è stata una risposta così spiazzante e inattesa tanto da destare involontariamente grande ilarità.