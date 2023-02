Leclerc lascia la Ferrari senza parole: il giro con la F2003 di Michael Schumacher è mostruoso Charles Leclerc sul circuito di Abu Dhabi ha guidato la Ferrari F2003 GA con cui il leggendario Michael Schumacher vinse il suo sesto titolo iridato F1: esplicativa la reazione della scuderia di Maranello rimasta senza parole dopo aver visto l’incredibile video.

A cura di Michele Mazzeo

Fin dal suo arrivo nella scuderia del Cavallino Rampante Charles Leclerc ha subito fatto breccia nel cuore dei tifosi che hanno visto nel talentuoso pilota di Monte-Carlo colui che potrà riportare il titolo iridato della Formula 1 a Maranello dopo un lungo digiuno. E, dopo aver dato saggio delle sue qualità nei primi quattro anni con la rossa, questo spera di fare il giovane monegasco nell'ormai imminente Mondiale 2023 di modo da consacrarsi nel gotha della F1 e ricambiare l'affetto che i supporter, italiani e non, gli hanno donato in questa sua avventura con la Ferrari.

Prima di cominciare la nuova stagione in cui ritroverà come team principal l'amico Fred Vasseur, Charles Leclerc si è fatto, e ha fatto a tutti i tifosi, un grande regalo, lasciando, come vedremo, senza parole anche la stessa Ferrari. Una settimana prima della presentazione della SF-23 (la monoposto con cui correrà nel prossimo campionato) difatti il monegasco è sceso in pista ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina a bordo di una vettura che non può che mettere i brividi agli appassionati della squadra di Maranello. Il 25enne ha infatti guidato la F2003 GA con cui l'idolo dei tifosi, il leggendario Michael Schumacher, vinse il suo sesto e penultimo titolo mondiale di Formula 1, quello che allora gli permise di staccare Juan Manuel Fangio e diventare così il pilota più titolato di sempre in F1.

Vedere l'attuale idolo dei tifosi Ferrari con la stessa monoposto guidata da quello che probabilmente è uno dei due piloti più amati di sempre tra quelli passati dalle parti di Maranello ha inevitabilmente provocato un'incredibile emozione a tutti gli amanti del Cavallino Rampante e della Formula 1. Un'emozione che lo stesso Charles Leclerc ha voluto condividere con tutti pubblicando il video con le riprese della telecamera onboard di uno dei suoi giri lanciati sul circuito di Yas Marina a bordo della F2003 GA che fu di Schumacher sui suoi profili social.

Un video che ha fatto il giro del mondo e che non ha lasciato indifferente né la Formula 1, né la Ferrari. Il video è stato infatti ripostato sia dagli account social ufficiali del Circus, sia da quelli della scuderia di Maranello. Esplicativa dello tsunami di emozioni provate da chi ha guardato quel giro mostruoso compiuto da Charles Leclerc a bordo della vettura che il mitico Michael Schumacher portò in trionfo è soprattutto la didascalia scelta a corredo del video da parte della squadra del Cavallino Rampante: "Senza parole. Siediti e goditelo" è difatti l'eloquente testo scelto dalla Ferrari per preparare i propri tifosi alla visione di questo emozionante spettacolo.