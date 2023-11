Leclerc in imbarazzo a Las Vegas, tirato in mezzo da Verstappen in diretta TV: “Puoi venire qui?” Siparietto fuori programma durante un’intervista in diretta TV alla vigilia del GP di Las Vegas della Formula 1 2023: Verstappen chiama un imbarazzato Leclerc ad intervenire per rispondere ad una domanda sulla Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Las Vegas per la Ferrari rappresenta l'ultima occasione di questo Mondiale di Formula 1 2023 per trovare il secondo successo stagionale e per Charles Leclerc sembra essere dunque l'ultima grande chance a propria disposizione per non chiudere il campionato senza aver ottenuto alcuna vittoria (l'unico trionfo dell'anno per la scuderia del Cavallino è infatti arrivata a Singapore con lo spagnolo Carlos Sainz).

Il controverso circuito cittadino (che ha già suscitato diverse polemiche anche riguardo alla sicurezza) che si snoda tra le strade della capitale del Nevada sembra infatti sposarsi bene con le caratteristiche della altalenante SF-23 data la totale assenza di curve veloci ad ampio raggio e sembra dunque favorire, almeno sulla carta, le due monoposto della casa di Maranello anche rispetto alle Red Bull fin qui dominatrici indiscusse del Mondiale.

Un parere, quest'ultimo, condiviso dalla grande maggioranza degli addetti ai lavori e dalla stessa Ferrari che ripone grandi speranze in questa penultima gara stagionale. Inevitabile dunque che, alla vigilia dell'inizio del weekend, in attesa della controprova offerta dall'azione in pista, questo sia uno dei principali temi di cui si discute nel paddock e nelle interviste televisive. E proprio una di quest'ultime ha dato luogo ad un siparietto molto divertente che ha visto protagonisti il campione del mondo Max Verstappen (apparso più sereno dopo lo sfogo per l'umiliante cerimonia di presentazione non gradita) e un imbarazzatissimo Charles Leclerc.

Durante un'intervista ai microfoni di Sky UK infatti l'olandese della Red Bull, per evitare di rispondere ad una domanda sulle potenzialità della Ferrari in questo GP di Las Vegas, ha chiamato in causa il monegasco che si trovava in quel momento dietro di lui in attesa di sottoporsi alla sua sessione con i media. "Pensi che il ragazzo dietro di te (Leclerc, ndr) abbia maggiori possibilità rispetto a te su questo tracciato?" è stata infatti la domanda della giornalista alla quale il 26enne di Hasselt ha risposto tirando in mezzo il pilota della scuderia di Maranello ("Dovresti chiederlo a lui" ha difatti detto prima di voltarsi per chiamare direttamente in causa il rivale: "Charles, puoi venire qui?").

Seppur evidentemente imbarazzato, Leclerc si è avvicinato all'olandese facendo quindi irruzione nella sua intervista, vedendo dunque rivolgersi direttamente la domanda posta in precedenza a Verstappen. Dopo un'iniziale titubanza, e aver scherzato con Max riguardo al possibile degrado gomme sul tracciato di Las Vegas, con il sorriso sulle labbra, il 26enne di Monte Carlo ha ammesso: "Sì. Forse possiamo fare bene in qualifica, noi pensiamo che saremo forti su questo circuito" cercando poi l'approvazione da parte del driver della Red Bull.

"Max, tu cosa ne pensi?" ha infatti proseguito Charles Leclerc rivolgendosi direttamente a colui che a sorpresa lo aveva invitato ad intervenire nel bel mezzo dell'intervista in diretta TV. Verstappen però ha nuovamente evitato di fare commenti riguardo alle possibilità della Ferrari a Las Vegas: "In realtà non penso troppo" ha difatti chiosato il tre volte campione del mondo suscitando l'ilarità del monegasco e dello stesso intervistatore mettendo dunque fine all'improbabile intervista doppia.