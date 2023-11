F1 GP Las Vegas 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Las Vegas della Formula 1 2023 : il programma con date e orari delle sessioni in pista del penultimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del cittadino su cui la F1 corre per la prima volta.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di sosta il Mondiale di Formula 1 2023 torna in pista su un tracciato inedito per il penultimo round: da venerdì 17 a domenica 19 novembre sul circuito cittadino della capitale del Nevada va infatti in scena il GP di Las Vegas. Il programma di questo ventunesimo appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: il venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e infine domenica si chiude con la gara che assegna i punti iridati.

A causa del fuso orario e della scelta di disputare tutto in notturna, gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato statunitense non saranno invece quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Trattandosi di un circuito del tutto nuovo sia per i piloti che per i team tutti saranno costretti a svelare subito le proprie carte già dal venerdì, interamente dedicato alle prove libere. Fina dalle FP1 dunque i riflettori saranno puntati soprattutto sulle Red Bull di Verstappen e Perez per capire se anche su questo anomalo tracciato la RB19 sarà la monoposto più veloce o se invece qualcuno tra le Ferrari di Leclerc e Sainz, le McLaren di Norris e Piastri, le Mercedes di Hamilton e Russell o le Aston Martin di Alonso e Stroll ha chance di batterle e interrompere il loro incredibile dominio (fin qui oggi solo a Singapore non ha vinto un pilota della scuderia austriaca).

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Las Vegas della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 17 novembre alle ore 05:30 (nella primissima mattina italiana) con la prima sessione di prove libere (FP1) che durerà sessanta minuti. I piloti poi più tardi torneranno in pista sull'inedito circuito cittadino per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 09:00 (mezzanotte a Las Vegas) per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del ventunesimo GP del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 18 novembre con le Libere 3 che cominceranno alle ore 05:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 09:00 (mezzanotte locale) e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP di Las Vegas.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio di Las Vegas 2023 si chiuderà quindi domenica 19 novembre con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara di Las Vegas è fissata alle ore 07:00 (ora italiana), le 22:00 del sabato in Nevada. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito messicano per disputare la penultima gara del Mondiale F1.

Il circuito di Las Vegas

Ad ospitare l'intero programma del GP di Las Vegas della Formula 1 2023 sarà l'inedito circuito cittadino che si snoda tra le vie più iconiche di quello che è conosciuta nel mondo come la ‘capitale del peccato'. Situata nel cuore di Las Vegas, la pista lunga 6,201 km con 17 curve su cui correrà la F1, attraversa la celebre Strip con le monoposto che sfrecceranno davanti ai casinò più iconici del mondo come il Caesars Palace, il Bellaggio e il Venetian. Si tratta però di un tracciato cittadino anomalo in quanto, guardando il layout molto basico, ci si aspettano infatti velocità medie altissime, molta azione e soprattutto molto spettacolo (anche per il contesto). E non mancano punti pericolosi (anche troppo) per la sicurezza dei piloti.

Dati gli orari notturni scelti per far scendere in pista i piloti, qualche preoccupazione la destano anche le basse temperature che potrebbero complicare il corretto funzionamento delle gomme. Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e il 16% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 14, dove i piloti passano da 334 km/h a 128 km/h in appena 120 metri percorsi in 2,19 secondi e sono chiamati a imprimere sul pedale del freno una forza di 143 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,5 G.