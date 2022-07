Leclerc il più veloce al Paul Ricard, Verstappen a soli 91 millesimi nelle Fp1 Charles Leclerc è stato il più veloce nelle Fp1 del Gp di Francia. Il monegasco ha preceduto Verstappen e Sainz, che in gara sarà penalizzato. Hamilton non è sceso in pista.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc sul giro secco è sempre in palla. Il pilota della Ferrari per appena 91 millesimi ha fatto meglio di Max Verstappen nelle prove libere 1 del Gp di Francia. Terzo Sainz, quarto Russell. Alle 17 inizieranno le libere 2 del Paul Ricard.

Nel weekend dei 300 Gp in Formula 1, Lewis Hamilton cede il posto sulla sua Mercedes all'olandese De Vries, mentre l'Alfa Romeo sostituisce Bottas con Kubica. Poco dopo la Federazione annuncia che la Ferrari cambierà la centralina di Sainz e che per questo motivo lo spagnolo riceverà 10 posizioni di penalità in griglia. Rapidamente inizia il duello tra Ferrari e Red Bull.

Leclerc e Verstappen si sfidano a suon di temponi, Sainz si mette in mezzo, anzi per un attimo è anche davanti a tutti, Perez invece no, perché sbaglia, rischia di sbattere e complica le sue libere. Alla fine Leclerc è davanti per 91 millesimi su Verstappen, che sa di dover faticare sul giro secco e soprattutto nelle Qualifiche. Mezza delusione Mercedes. Hamilton ha ceduto il volante a De Vries, che è riuscito a piazzarsi nella top ten. Russell quarto, ma a quasi un secondo dalla Ferrari di Leclerc, un'eternità.

Bene Gasly, che corre in casa, quinto con l'Alpha Tauri, e Albon su Williams ottavo. Nella top ten anche le due McLaren. In ritardo le Haas e soprattutto le Alpine che nella gara di casa cerca addirittura il podio con Ocon o Alonso. Alle 17 si disputerà la seconda ora di prove libere di oggi, sabato le Fp3 nella tarda mattinata, poi nel pomeriggio la lotta per la pole position. La Ferrari la cercherà con una sola punta, Leclerc, perché Sainz non partirà con i primi a causa della penalità. Un problema in più anche nelle tattiche per il Gp di domenica.