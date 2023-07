Leclerc ha rischiato di perdere il podio a Spa: paura dopo l’improvviso ordine del muretto Ferrari Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha vissuto un grande spavento nel finale del GP del Belgio della Formula 1 2023: un improvviso ordine arrivato dal muretto della scuderia di Maranello ha messo a repentaglio le sue chance di conquistare il terzo posto che valeva il podio e che fino a quel momento sembrava essere certo.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari esce dal Gran Premio del Belgio della Formula 1 2023 con sensazioni contrastanti: da un lato c'è infatti la gioia per aver conquistato un podio con Charles Leclerc (3° alle spalle delle irraggiungibili Red Bull del vincitore Max Verstappen e del suo compagno di squadra Sergio Perez), dall'altro la delusione per quanto accaduto a Carlos Sainz costretto al ritiro a metà gara dopo una corsa di grande sofferenza a causa dell'evidente squarcio sulla sua SF-23 rimediato nel contatto in partenza con la McLaren del giovane Oscar Piastri.

Nel finale della corsa sul circuito di Spa-Francorchamps però nella scuderia di Maranello si è anche temuta la clamorosa beffa con il monegasco che ha dovuto fare i conti con un problema inatteso che ha visto messa a rischio la possibilità di terminare tra i primi tre alla bandiera a scacchi e chiudere quindi questa prima parte di stagione con un podio che di certo dà un po' di morale in vista della ripresa dopo le vacanze estive.

Quando mancavano meno di 10 giri al termine della corsa infatti il 25enne di Monte Carlo era impegnato a difendere la sua terza posizione da un Lewis Hamilton staccato soltanto di due secondi, mentre davanti a loro, con un vantaggio che oscillava tra i tre e i quattro secondi, c'era Sergio Perez con l'unica Red Bull che sembrava raggiungibile (Verstappen infatti veleggiava già verso il certo successo tanto da lasciarsi andare al delirio d'onnipotenza in un team radio). Leclerc sembrava riuscire tranquillamente a tenere a distanza il britannico della Mercedes dando a tratti la sensazione di poter addirittura andare ad insidiare la seconda posizione occupata dal messicano, ma all'improvviso dal muretto della Ferrari arriva un ordine che fa sudare freddo il driver del Cavallino che ha improvvisamente visto messo a repentaglio un podio che fin lì sembrava poter portare a casa tranquillamente.

Dal muretto gli intimano infatti di fare attenzione alla gestione del carburante che altrimenti potrebbe non bastargli per concludere la gara. A quel punto il monegasco ha dovuto inevitabilmente abbassare leggermente il ritmo ed effettuando diversi giri con la paura che Lewis Hamilton potesse raggiungerlo e superarlo da un momento all'altro soffiandogli così il terzo posto. Uno spavento con cui ha convissuto fino al penultimo giro, fino a quando cioè, il sette volte campione del mondo, avendo ampio margine sul più immediato inseguitore, ha deciso di fermarsi ai box per montare un set di gomme nuove e provare così a strappare il punto aggiuntivo per il giro più veloce della gara a Max Verstappen (cosa poi riuscitagli all'ultima tornata).

A rivelare questo retroscena è stato lo stesso Charles Leclerc al termine della gara del GP del Belgio, quando cioè ha potuto festeggiare il podio ritrovato e tirare un sospiro di sollievo. "Abbiamo avuto un problema abbastanza grosso nel finale di gara, perché mi è stato detto di risparmiare carburante. Ma in generale avevo il passo per tenere dietro Lewis. Quando mi hanno detto che era rientrato per fare il giro veloce, di certo mi ha reso la vita più facile" ha difatti raccontato il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport dal paddock di Spa-Francorchamps svelando la grande apprensione con cui ha vissuto gli ultimi giri di gara in cui ha temuto di subire quella che sarebbe stata una clamorosa beffa.