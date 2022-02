Leclerc e Sainz senza fiato, hanno visto la nuova Ferrari: “Mamma mia!”. Ma è già stata spoilerata La nuova Ferrari ha lasciato senza fiato Charles Leclerc e Carlos Sainz, che prima della presentazione ufficiale, hanno potuto vederla in anteprima.

A cura di Marco Beltrami

Il conto alla rovescia sta per finire in casa Ferrari. Giovedì 17 febbraio sarà il grande giorno della presentazione della nuova monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz utilizzeranno nel Mondiale di Formula 1 2022. Tante le aspettative sulla nuova rossa, che ha già un nome ovvero F1-75, un omaggio ai 75 di storia della scuderia di Maranello. Come sarà la nuova Ferrari? Quali saranno le sue caratteristiche tecniche ed estetiche? A giudicare dalla reazione dei due piloti, c'è da aspettarsi una vettura di primissimo livello.

Ormai ci siamo dunque. Ancora poche ore e tutti potranno ammirare la nuova Ferrari. Tifosi e appassionati sperano sin da subito di poter contare su una vettura bella, potente e nuovamente vincente dopo due stagioni avare di soddisfazione, con l'ultimo successo arrivato addirittura nel 2019. Nel frattempo c'è da essere ottimisti anche alla luce della reazione di coloro i quali proveranno a sfruttare al massimo la F1-75 per tornare a far esultare i tantissimi tifosi della Rossa. Sui profili social della scuderia di Maranello sono stati postati i video relativi al primo impatto di Charles Leclerc e Carlos Sainz con la nuova Ferrari, in cui sono state immortalate le reazioni del monegasco e dello spagnolo.

Entrambi sono rimasti molto colpiti dalla Rossa, nuova di zecca, che però non è stata mai inquadrata. In particolare Leclerc, appena l'ha vista ha detto entusiasta "Eccola, mamma mia". Dopo aver visto la Ferrari nel dettaglio, avvicinandosi e controllando la Rossa anche lateralmente ha poi aggiunto: "Questo è incredibile". Ancor più colpito il suo compagno Carlos Sainz, che in due occasioni è rimasto quasi senza parole, sbalordito e a bocca aperta davanti alla vettura. Anche lo spagnolo si è poi soffermato su alcuni dettagli sussurrando "Questo mi piace".

Nel video nessun particolare della F1-75 è stato svelato, anche se in realtà in rete sono circolate già alcune immagini della nuova Ferrari. Nelle stesse si possono vedere alcuni dettagli della vettura, con il ritorno del nero insieme al rosso (Pantone e non più Ferrari) sulla livrea, con le fiancate più larghe e il muso corto. Confermate anche le indiscrezioni sul main sponsor con il ritorno del logo Santander. La F1-75 effettivamente sembra più corta rispetto a quella del passato (dovrebbe essere anche più pesante e con un fondo non più scanalato, ma con due lunghi canali), con novità anche dal punto di vista dell'aerodinamica, su pance, retrotreno e muso. Sarà tutto confermato domani? Sicuramente ne sapremo di più anche sulle caratteristiche del motore.