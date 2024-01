Leclerc e Sainz in pista a Barcellona con la Ferrari per il test Pirelli: i tempi dei due piloti Alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024 i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno girato sulla pista di Barcellona con una SF-23 in occasione di un test Pirelli sulle nuove gomme: ecco i tempi fatti registrare dai due alfieri della scuderia di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Credit foto: Pirelli Motorsport

Quando manca poco più di un mese all'inizio del Mondiale di Formula 1 2024, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono tornati in pista. L'occasione è stato il test Pirelli, fornitore unico di pneumatici della F1, di scena sul circuito di Barcellona. Nel giorno in cui il Cavallino Rampante ha svelato il nome della nuova monoposto per la prossima stagione, i due alfieri della scuderia di Maranello si sono infatti alternati al volante della SF-23 (la vettura con cui hanno disputato lo scorso campionato) testando le nuove gomme in vista del 2025.

Al mattino a girare sul tracciato spagnolo è stato il padrone di casa Carlos Sainz che ha effettuato 79 tornate facendo segnare come miglior tempo nel suo giro più veloce un non esaltante 1:15.610 (considerato che nelle qualifiche del GP di Spagna 2023 aveva ottenuto la seconda casella in griglia di partenza fermando il cronometro sull'1:12.734). Peggio di lui ha fatto il compagno di squadra Charles Leclerc, fresco di rinnovo del contratto, che nel pomeriggio ha effettuato 60 giri del circuito con la SF-23 e facendo registrare come sua miglior prestazione cronometrica di giornata un 1:16.097, tempo più alto di quattro decimi rispetto a quello fatto segnare dal madrileno.

Tempi che però contano davvero poco in quanto si è trattato di un test al buio per piloti e team (che non erano dunque a conoscenza del tipo di mescola montata in quel momento sulla vettura) e il programma di lavoro è stato focalizzato sul confronto fra diverse soluzioni, sia in termini di mescole che di costruzioni, che hanno l’obiettivo ultimo di ridurre il surriscaldamento delle gomme.

Nel corso della giornata, contestualmente al test Pirelli, sulla pista di Barcellona ha girato poi anche un'altra Ferrari, vale a dire una F1-75 guidata da Arthur Leclerc (fratello del pilota titolare e da poco nominato insieme a Oliver Bearman development driver della scuderia di Maranello) che ha sfruttato le demo concesse dal regolamento per sessioni di allenamento con monoposto vecchie di almeno due anni. Il lavoro per i piloti della Ferrari sul circuito di Barcellona non è però ancora terminato dato che anche martedì 30 gennaio sia Charles Leclerc che Carlos Sainz torneranno in pista con la SF-23 per continuare il programma del test Pirelli in vista del 2025.

