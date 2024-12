Le tute di Ayrton Senna e Michael Schumacher costano quanto una Ferrari: la folle asta dei cimeli F1

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

I collezionisti appassionati di Formula 1 e, nello specifico, di cimeli storici del Circus non possono assolutamente perdersi l'asta organizzata da RM Sotheby's a Parigi per il 4 e 5 febbraio. Se il pezzo forte in catalogo è certamente la mitica Ferrari ‘americana' che vinse a Le Mans nel 1965, nell'incanto che andrà in scena saranno battuti anche tre indumenti appartenuti a due delle più grandi leggende della storia della F1, vale a dire alcune delle più iconiche tute da gara di Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Ovviamente, data l'esclusività dei pezzi battuti all'asta, per accaparrarsi questo pezzo di storia della Formula 1 bisognerà sborsare una cifra esorbitante: secondo le stime infatti ognuna delle due tute appartenute al tedesco ha un prezzo atteso tra i 30 e i 50mila euro e quella indossata invece dal brasiliano è stimata tra i 40 e i 60mila euro, e dunque, complessivamente, potrebbero costare più dell'ultima Ferrari 360 Challenge mai realizzata che sarà battuta nel corso dello stesso incanto per una cifra che la casa d'aste stima ad oggi tra i 100 e i 120mila euro.

Nello specifico all'asta andrà la tuta, prodotta dall'azienda francese ‘Stand 21', indossata dal leggendario Ayrton Senna nel corso del Mondiale di Formula 1 1988, cioè quello in cui con la McLaren, dopo un serratissimo e incandescente duello con il compagno di squadra Alain Prost, il compianto pilota brasiliano ha conquistato il suo primo titolo iridato dei tre che riuscirà a conquistare nel corso della sua breve carriera interrottasi bruscamente con il tragico incidente di Imola in quel maledetto primo maggio 1994 in cui perse la vita.

Più recenti invece le due tute, prodotte entrambe dall'azienda italiana ‘OMP', appartenute a Michael Schumacher ai tempi della Ferrari che saranno messe all'asta a Parigi il prossimo 4 e 5 febbraio 2025. Si tratta infatti di quella indossata dal sette volte campione del mondo nel corso del GP del Canada del 2002 che lo vide trionfare sul circuito di Montreal e quella indossata poi nel GP d'Austria del 2003 che il fenomeno tedesco vinse dopo aver corso un brivido per un principio d'incendio sulla sua monoposto al momento del rifornimento durante il pit-stop. Veri e propri pezzi di storia della Formula 1 dunque, che i collezionisti di cimeli difficilmente si lasceranno scappare, anche se costeranno loro quanto o più di un'auto.