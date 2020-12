Le catene da neve sono dei dispositivi di sicurezza che si applicano agli pneumatici per garantire un maggiore grip con l'asfalto in caso di neve, ghiaccio o fango quando non si hanno gomme termiche. Queste in Italia sono obbligatorie ed è fondamentale che siano omologate secondo l’articolo 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120. In particolare le catene da neve omologate sono quelle conformi alle norme CUNA NC 178-01 e O-Norm V5117 contrassegnate con il marchio UNI. Se si utilizzano altri modelli si corre il rischio di una sanzione.

Di catene da neve a norma di legge in commercio ne esistono di tanti tipi differenti e la scelta, soprattutto per chi non le ha mai montate, può essere davvero complessa. Proprio per questo abbiamo creato una classifica delle migliori catene da neve facili da montare in modo da avere sempre a portata di mano questo dispositivo di sicurezza e non incorrere in problemi con la legge.

Per ogni prodotto abbiamo indicato le caratteristiche tecniche, quelle relativa il montaggio e il prezzo in modo da poter scegliere in maniera consapevole e ponderata. Dopo aver letto la nostra guida sarete pronti ad affrontare al meglio l'inverno.

Le 10 migliori catene da neve

Ma quali sono le migliori catene da neve? Vediamo insieme i 10 modelli che abbiamo selezionato in base alla qualità, al prezzo e alla facilità nel montaggio.

König 2004115090

Le catene da neve König 2004115090 sono senza dubbio un top di gamma. Nello specifico parliamo di catene omologate Ö-Norm 5117 e con certificazione UNI 11313 quindi completamente a norma di legge.

In particolare presentano uno spessore di 9mm ideale per affrontare fondi innevati e strade leggermente ghiacciate, garantendo un grip perfetto con l'asfalto. Si attestano come catene da neve per cerchi in lega grazie agli appositi bottoni di nylon di protezione, facoltativi per chi non li monta. Importante precisare che si tratta di catene adatte esclusivamente a strade asfaltate e si sconsiglia altamente di utilizzarle per percorsi fuoristrada.

Il prezzo è giusto per un prodotto di questa qualità.

Michelin 008307

Anche queste catene da neve Michelin 008307 sono un prodotto di elevata qualità. Queste sono realizzate in uno speciale materiale composito e sono omologate a ragno per una tenuta ideale su qualsiasi tipo di terreno.

Per quanto riguarda il montaggio risultano particolarmente comode in quanto presentano un pratico tenditore elastico che rende le operazioni davvero rapide e semplici. La chiusura anteriore invece è dotata di un pratico attacco metallico.

Le catene sono compatibili con numerose misure di ruote che vanno da 16″ fino ai 18″. Prezzo molto più economico rispetto al modello precedente.

Goodyear 77953

Le Goodyear 77953 sono delle catene ottimali soprattutto per chi è alle prime armi. In particolare si tratta di un modello dal montaggio semplice che presenta dei profili bassi adatti a veicoli con ingombri meccanici ridotti.

Il modello è conforme alla normativa europea Onorm V5117 e presenta uno spessore di 7 mm di ingombro il che la rende perfetta anche per auto con poco spazio tra la ruota e il passaruota. La struttura è molto solida e rinforzata con lega di manganese che assicura una maggiore resistenza in qualsiasi condizione.

Per quanto riguarda il costo è uno dei prodotti più convenienti per rapporto qualità prezzo.

XJ Anti-Scivolo

Le XJ Anti-Scivolo sono delle catene da neve universali adatte cioè a qualsiasi tipo di pneumatico con spessore compreso tra 6.5″ e 10.8″. Si tratta di un modello realizzato completamente in acciaio mentre la chiusura è in lega di alluminio.

Grazie alla loro struttura queste catene forniscono un grip perfetto con neve, ghiaccio, fango, sabbia e terreni poco stabili in generale. Anche il montaggio appare davvero molto semplice e non richiede particolari competenze in merito. In tutto la struttura è formata da quattro blocchi che vanno ad aumentare l'aderenza degli pneumatici sul terreno in maniera davvero efficace.

Anche in questo caso il prezzo è davvero molto conveniente.

Catene da neve a rombo LF

Le catene da neve a rombo LF sono un prodotto base, semplice da montare ma altamente efficiente. Nello specifico sono realizzate con delle tipiche maglie a rombo che vanno ad abbracciare lo pneumatico in modo da garantirgli maggiore aderenza su strade ghiacciate o innevate.

Le maglie hanno uno spessore di 9 mm il che le rende particolarmente silenziose e facili da montare e smontare. Si tratta comunque di catene di grande qualità in quanto omologate e certificate secondo le normative europee O-Norm V5117. Il kit arriva completo di cricchetto per il montaggio, guanti in plastica, cavo interno coperto di PVC colorato e un set di maglie utilizzabile per eventuali riparazioni. Un prodotto completo adatto sia a neofiti che a automobilisti più esperti.

Prezzo competitivo.

Bottari 18822

Le prossime catene sono queste Bottari 18822 compatibili con la maggior parte dei veicoli. In particolare queste catene possono essere montate su veicoli come vetture, 4×4, veicoli commerciali e camion.

Si tratta naturalmente di catene da neve omologate O NORM V 5117 ed UNI 11313, quindi tranquillamente utilizzabili in quanto a norma di legge. Un plus importante di questo prodotto è che risulta molto semplice da montare, adatto quindi anche a chi è alle prime armi e non è abituato all'utilizzo di questi dispositivi.

La struttura è composta da maglie compatte da 9mm.

Prezzo conveniente.

König 2004505745 K-Summit

Se siete alla ricerca di un prodotto di assoluta qualità, le König 2004505745 K-Summit sono le catene che fanno al caso vostro. Si tratta infatti di catene da neve per cerchi in lega con una struttura molto particolare. La base si aggancia direttamente al dado originale del cerchio in modo da non avere contatti con la struttura dello stesso.

Non adatte all'utilizzo fuoristrada queste catene da neve sono disponibili in tutte le misure rendendole un prodotto realmente adatto a qualsiasi veicolo. Il battistrada è costituito da placche in materiale plastico che si alternano con chiodi in metallo duro e catena in acciaio.

Grip con il terreno praticamente perfetto.

Catene universali Vocoal

Una valida alternativa è rappresentata da queste Catene universali Vocoal. In particolare si tratta di catene prive di ganci e per questo molto semplici da installare e da rimuovere.

La struttura è realizzata in materiale TPU il quale garantisce un'elevata resistenza all'usura e alle basse temperature fino anche ai 50° sotto lo zero. Ideali per affrontare fondi stradali innevati, fangosi o ghiacciati.

Importante sottolineare anche il fatto che il sistema di montaggio, provvisto di ganci, non danneggia in alcun modo il cerchione o lo pneumatico, rendendo anche l'installazione molto più rapida e semplice da eseguire.

Prezzo economico.

POWER GRIP Gruppo 50

Ottime anche queste POWER GRIP Gruppo 50 delle catene da neve per principianti ed esperti. Nello specifico parliamo di catene con maglia ritorta con spessore da 7mm.

La struttura appare molto solida realizzata in lega al manganese e dotata di protezioni in plastica che hanno il compito di proteggere i cerchi in lega da eventuali graffi o danni. Insieme alle catene (presente una coppia) arriva anche un paio di guanti in plastica, alcune maglie di ricambio e naturalmente le istruzioni.

Prezzo davvero conveniente per un prodotto di fascia media.

DINOKA Catene da Neve

Concludiamo con queste DINOKA altra ottima scelta per chi è alla ricerca di un prodotto economico e performante al tempo stesso.

In particolare parliamo di catene da neve adatte a pneumatici con spessore compreso tra 165mm e 265mm. Il vantaggio principale di questo modello risiede sicuramente nell'installazione, decisamente molto semplice. Tutto ciò che si deve fare infatti è inserire la catena sullo pneumatico e agganciarla con l'apposito gancio.

Ottimo il grip con neve, ghiaccio e fango, incrementato maggiormente dalla funzione antiscivolo.

Il tutto a un prezzo davvero economico.

Guida all'acquisto

Dopo aver visto tutti questi modelli di catene da neve è giusto chiedersi come si possa scegliere quello più adatto in base alle proprie esigenze. Le catene infatti non sono prodotti che si acquistano tutti i giorni e la scelta potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Abbiamo per questo raccolto gli aspetti principali da considerare e conoscere per scegliere il miglior modello.

Tipi di catene da neve

La prima cosa da comprendere è che in commercio esistono tipi diversi di catene da neve. In particolare una prima distinzione è possibile farla in base al tipo di tensionamento, ovvero in base al metodo con il quale la catena viene letteralmente tesata sulla ruota.

In particolare è possibile differenziare due tipologie:

Catene da neve a tensionamento manuale: Sono le catene che potremmo definire classiche. Queste, una volta montate sulla ruota necessitano che si sposti l'auto per, appunto, tensionarle. Si tratta di catene sicuramente adatte a chi ha già un po' più di esperienza.

Sono le catene che potremmo definire classiche. Queste, una volta montate sulla ruota necessitano che si sposti l'auto per, appunto, tensionarle. Si tratta di catene sicuramente adatte a chi ha già un po' più di esperienza. Catene da neve a tensionamento automatico: Si tratta di modelli di catene molto più pratici e semplici da montare. Letteralmente in pochi minuti si monta il dispositivo sulla ruota e il tensionamento avviene in maniera automatica nel momento in cui l'auto si mette in marcia.

Omologazione

Come abbiamo più volte ribadito le catene da neve per poter essere utilizzate devono essere omologate. Se si utilizzano prodotti non omologati si rischia di andare incontro a sanzioni difficilmente contestabili.

In particolare per assicurarsi dei prodotti legali è fondamentale verificare che le catene siano conformi alla norma italiana Cuna NC 178-01 e alla norma Austriaca O-Norm V5117.

Ricordiamo che la Legge 120 del 29 Luglio 2010 impone l'obbligo, in molte parti d'Italia, di avere a bordo le catene dal 15 Novembre al 14 Aprile.

Dimensione delle maglie

Un altro aspetto importantissimo da valutare è la dimensione delle maglie della catena. Nella scelta delle dimensioni bisogna tenere fondamentalmente conto di due fattori. La prima è la presa sul terreno. Delle maglie di dimensioni maggiori hanno naturalmente una presa sul terreno maggiore e, di conseguenza, assicurano maggiore sicurezza.

Il secondo aspetto, però, riguarda anche lo spazio che si ha a disposizione. Molte delle vetture moderne infatti presentano pochissimo spazio per montare le catene e, di conseguenza, potreste essere costretti ad acquistare un modello con spessore standard da 7mm.

Prima di procedere con l'acquisto verificate attentamente questo aspetto.

Struttura della maglia

Anche la struttura della maglia può essere un aspetto determinante nella scelta di un modello di catene da neve. In particolare sono tre le principali strutture che potete trovare in commercio.

Struttura a rombo: si tratta delle catene con la migliore presa sul terreno e, generalmente, con il montaggio più semplice. Naturalmente questi modelli costano di più rispetto agli altri e sono quindi consigliati a chi utilizza le catene da neve in maniera costante.

si tratta delle catene con la migliore presa sul terreno e, generalmente, con il montaggio più semplice. Naturalmente questi modelli costano di più rispetto agli altri e sono quindi consigliati a chi utilizza le catene da neve in maniera costante. Struttura a Y: queste sono fondamentalmente l'alternativa principale a quelle a rombo. Sono semplici da montare e garantiscono un buon grip (anche se non pari alle prime). Il prezzo è nettamente più accessibile.

queste sono fondamentalmente l'alternativa principale a quelle a rombo. Sono semplici da montare e garantiscono un buon grip (anche se non pari alle prime). Il prezzo è nettamente più accessibile. Struttura a scala: infine ci sono quelle a scala ovvero le catene da neve storiche. Un tempo si producevano solo catene con struttura a scala dal montaggio decisamente complesso. Si tratta di un modello quasi in disuso.

Dimensione ruote

Prima di procedere con l'acquisto di un modello di catene da neve verificate sempre le dimensioni delle ruote della vostra auto. Questi dispositivi infatti vengono spesso prodotti in serie in base alle dimensioni delle ruote dei vari modelli di auto. Scegliere delle catene da neve troppo piccole o troppo grandi vorrà dire acquistare un prodotto inutilizzabile.

In alternativa esistono anche modelli universali che si adattano cioè a tutti i tipi di ruota. Il consiglio che vi diamo comunque è sempre di verificare con attenzione questo aspetto.

Marca

La marca delle catene è naturalmente un indicatore importante della qualità del prodotto. In particolare tra i migliori marchi segnaliamo di sicuro König che potremmo definire come vero e proprio leader del settore. Altri marchi importanti in tal senso sono Michelin, Good Year e Bottari.

Prezzo

Infine concludiamo con il prezzo. Quanto devono costare delle buone catene da neve? In linea di massima, come abbiamo visto, le catene con maglie a rombo presentano un costo maggiore giustificato anche dalla qualità. Per un modello di questo tipo si può arrivare a spendere anche tra i €150 e i €300.

Se si è alla ricerca di modelli più economici si può optare per catene con struttura a Y o catene universali in generale che di solito hanno un costo al di sotto dei €100.

Come montare e smontare le catene da neve

Se siete alle prime armi e non avete mai utilizzato le catene da neve vi starete giustamente chiedendo in che modo le si debba montare. Vediamo insieme i vari passaggi per montare le catene da neve in modo rapido.

Controllare le catene: Una volta aperta la confezione eseguite un controllo generale in modo da verificare che non ci siano maglie danneggiate o attorcigliate.

Una volta aperta la confezione eseguite un controllo generale in modo da verificare che non ci siano maglie danneggiate o attorcigliate. Sganciare la chiusura: individuate la chiusura e sganciatela. Potete facilmente notarla perché di solito ha un colore diverso rispetto al resto della struttura.

individuate la chiusura e sganciatela. Potete facilmente notarla perché di solito ha un colore diverso rispetto al resto della struttura. Posizione del gancio: dopo aver disteso la catena posizionate il gancio colorato a terra esattamente dietro la ruota.

dopo aver disteso la catena posizionate il gancio colorato a terra esattamente dietro la ruota. Unire i ganci: a questo punto bisogna ricongiungere i due ganci delle catene al di sopra della ruota. Potete notarli in quanto hanno un colore uguale.

a questo punto bisogna ricongiungere i due ganci delle catene al di sopra della ruota. Potete notarli in quanto hanno un colore uguale. Stringere la catena: conginuti i due ganci bisogna stringere la catena adattandola alla ruota. In genere dovrebbe esserci un cavo apposito per questa operazione.

conginuti i due ganci bisogna stringere la catena adattandola alla ruota. In genere dovrebbe esserci un cavo apposito per questa operazione. Fissare la catena: quando la catena sarà stretta a dovere bisogna fissarla tramite gli appositi ganci sul cerchione.

quando la catena sarà stretta a dovere bisogna fissarla tramite gli appositi ganci sul cerchione. Verifica finale: dopo aver montato il tutto, vi consigliamo di verificare che le operazioni siano state eseguite correttamente percorrendo magari un centinaio di metri a bassa velocità.

Importante sottolineare che le catene vanno sempre montate sulle ruote motrici che, nella maggior parte delle auto, sono collocate nella parte anteriore. In ogni caso verificate sempre di non avere auto a trazione posteriore. Nel caso di 4×4 montatele sempre sulle ruote anteriori.

In più durante il montaggio utilizzate dei guanti di protezione. Tenere le mani a contatto con ghiaccio e neve può infatti rendere le operazioni molto più difficoltose.