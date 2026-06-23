Migliori zaini da viaggio del 2026: guida all’acquisto dei modelli adatti a ogni occasione

Dagli zaini da trekking a quelli per i weekend fuori porta, passando per i modelli ideali per l’aereo, ecco la nostra selezione dei migliori zaini da viaggio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli zaini da viaggio non sono semplici bagagli a mano, ma rappresentano per i viaggiatori dei veri e propri compagni d’avventura. Un piccolo guardaroba portatile in cui custodire cibi e bevande, indumenti, accessori e oggetti indispensabili, ma anche sogni, aspettative e ricordi destinati a nascere lungo il percorso. Che si tratti di una gita fuori porta, di un trasferta di lavoro o di una fuga dalla routine quotidiana, avere uno zaino ben organizzato può fare la differenza tra un viaggio stressante e un’esperienza piacevole.

Non tutti gli zaini da viaggio sono equiparabili. Il mercato propone una vasta gamma di modelli, progettati per soddisfare esigenze diverse: dai più confortevoli ai più capienti, dai più resistenti ai più economici, passando per quelli che puntano tutto su funzionalità e versatilità.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre necessità ed evitare acquisti sbagliati, abbiamo selezionato i 10 migliori zaini da viaggio disponibili oggi sul mercato. Una guida completa per affrontare al meglio la vostra prossima tappa, qualunque sia la destinazione!

Leggi anche Le 19 migliori borse termiche per conservare il cibo fuori casa

Come scegliere lo zaino da viaggio

Le caratteristiche più importanti di uno zaino da viaggio dipendono principalmente dal tipo di utilizzo e dal viaggio che si ha in programma. Uno zaino adatto a un weekend aereo avrà esigenze diverse rispetto a un modello pensato per lunghi spostamenti o viaggi itineranti. Ci sono, tuttavia, dei fattori importanti da tenere in considerazione e non trascurare prima di fare una scelta.

Comfort

Il comfort è una caratteristica fondamentale in uno zaino da viaggio, soprattutto quando viene trasportato in spalla per molte ore. Un buon modello dovrebbe avere spallacci imbottiti e regolabili, uno schienale ergonomico e traspirante e, nei modelli più capienti, una cintura lombare per distribuire meglio il peso. Al contrario, uno zaino particolarmente scomodo può diventare pesante e affaticare spalle e schiena.

Capacità

La capacità determina la quantità di materiale che è possibile portare con sé. La dimensione ideale di uno zaino da viaggio dipende soprattutto dalla durata del viaggio e dalle esigenze personali. Gli zaini più piccoli spaziano dai 20 ai 30 litri e sono perfetti per gli spostamenti quotidiani; gli zaini che superano i 30 litri, invece, offrono maggiore spazio e sono pensati per viaggi di diversi giorni. Una maggiore capacità permette di trasportare più cose, ma comporta dimensioni più ingombranti e un peso maggiore. Risulta fondamentale trovare il giusto equilibrio tra spazio disponibile e comodità di trasporto.

Organizzazione interna

Non basta avere molto spazio disponibile nel proprio zaino da viaggio: la sfida è riuscire a sfruttarlo in modo efficace, disponendo ogni oggetto in maniera ordinata e rendendolo facilmente raggiungibile. La presenza di scomparti separati, tasche dedicate e aperture stile valigia permette di sistemare meglio vestiti, accessori e dispositivi elettronici, evitando così di dover svuotare lo zaino per trovare ciò che serve. I modelli più completi includono spesso vani imbottiti per laptop e tablet, tasche per caricabatterie e accessori vari, oltre a comparti adibiti per scarpe e oggetti personali.

Resistenza dei materiali

La qualità dei materiali è un aspetto chiave per valutare quanto uno zaino possa durare nel tempo e proteggere ciò che contiene al suo interno. I modelli da viaggio sono spesso realizzati in poliestere ad alta densità o tessuti riciclati rinforzati, materiali scelti per resistere al meglio a graffi, usura e utilizzo frequente. Anche dettagli come cuciture ben rifinite, cerniere robuste e maniglie rinforzate fanno la differenza, soprattutto quando lo zaino viene riempito fino all’orlo. Una buona impermeabilità è un ulteriore vantaggio, utile per affrontare pioggia e spostamenti all’aperto senza rischiare di danneggiare il contenuto.

Praticità di trasporto

La praticità di trasporto è un elemento che può rendere uno zaino da viaggio molto più comodo. Durante gli spostamenti, soprattutto in aeroporto o sui mezzi pubblici, caratteristiche come aperture rapide, maniglie aggiuntive, tasche e cinghie di compressione permettono di gestire meglio lo zaino e il suo contenuto. Alcuni modelli includono anche sistemi più versatili, come la possibilità di trasformarsi in trolley o di nascondere gli spallacci, offrendo diverse modalità di trasporto.

I migliori zaini da viaggio

Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo quali sono i migliori zaini da viaggio, perfetti per soddisfare ogni esigenza e tipologia di acquirente.

1. The North Face Borealis

Il migliore unisex

Capacità : 29 L

: 29 L Dimensioni : 19P x 34,3l x 48,3H cm

: 19P x 34,3l x 48,3H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Un ottimo compromesso tra estetica, comfort, capienza e praticità d'uso

: Un ottimo compromesso tra estetica, comfort, capienza e praticità d'uso Contro: Non impermeabile

The North Face Borealis è considerato da molti appassionati uno dei migliori zaini da viaggio unisex. Combina efficacemente estetica, comfort, capienza, organizzazione interna e praticità d'uso. Possiede ampio scomparto principale con organiser, alloggiamento per sacca idrica e tasca idonea a portatile di varie misure. Dispone di un confortevole schienale imbottito Air-Mesh e di comodi spallacci FlexVent, oltre a una cintura ventrale rimovibile durante i movimenti in città. Uno zaino elegante e versatile, capace di accompagnare con affidabilità sia gli spostamenti quotidiani sia i viaggi internazionali.

2. Osprey Farpoint 40

Il migliore da uomo

Capacità : 40 L

: 40 L Dimensioni : 38,1P x 61l x 10,2H cm

: 38,1P x 61l x 10,2H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Buon equilibrio tra comfort, resistenza e organizzazione interna

: Buon equilibrio tra comfort, resistenza e organizzazione interna Contro: Design poco elegante; tasche esterne non numerose

Grazie al perfetto equilibrio tra comfort, resistenza e praticità, l’Osprey Farpoint 40 è uno degli zaini da uomo più apprezzati. Pensato per chi viaggia spesso, combina una struttura robusta con un design leggero e funzionale, ideale per affrontare lunghi spostamenti senza rinunciare alla comodità. Il suo punto di forza è sicuramente il sistema di trasporto: lo schienale ergonomico con pannello strutturato, gli spallacci imbottiti e la cintura lombare regolabile distribuiscono il peso in modo uniforme. Con una capacità di 40 litri, offre spazio sufficiente per vestiti, accessori e dispositivi elettronici, mantenendo dimensioni compatibili con il bagaglio a mano di molte compagnie aeree. Il design è più funzionale che elegante e le tasche esterne non sono numerose. Nonostante questi piccoli compromessi, l’Osprey Farpoint 40 rimane uno dei migliori zaini per chi cerca comfort e materiali di qualità.

3. Osprey Fairview 40

Il migliore da donna

Capacità : 40 L

: 40 L Dimensioni : 58,4P x 88,9l x 139,7H cm

: 58,4P x 88,9l x 139,7H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Comodo e dotato di numerosi scomparti

: Comodo e dotato di numerosi scomparti Contro: Può risultare ingombrante per le persone minute

L’Osprey Fairview 40 è la controparte femminile dell'Osprey Farpoint 40. Progettato per adattarsi alle più svariate esigenze, l’Osprey Fairview 40 è molto comodo, di qualità impeccabile e perfetto per le avventure. Grazie al suo schienale traspirante, ergonomico e imbottito, garantisce un elevato comfort di trasporto, ideale per lunghe camminate o escursioni. Offre numerosi scomparti per disporre in modo sicuro e ordinato i propri effetti personali. Non è lo zaino ideale per chi viaggia leggero, ma un’eccellente soluzione per viaggi itineranti di più giorni o settimane.

4. Amazon Basics

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Capacità : 17 L

: 17 L Dimensioni : 49,5P x 35,6l x 19,8H cm

: 49,5P x 35,6l x 19,8H cm Materiale : Poliestere

: Poliestere P ro : Pratico per l’uso quotidiano; ottimo rapporto qualità-prezzo

: Pratico per l’uso quotidiano; ottimo rapporto qualità-prezzo Contro: Dimensioni interne contenute rispetto ad altri modelli

L'Amazon Basics è uno degli zaini più interessanti nella fascia economica, ideale per chi cerca una soluzione semplice, funzionale e conveniente per viaggi o spostamenti quotidiani. Dispone di ampi scomparti principali e tasche multiple per accessori e oggetti vari. È dotato di spallacci imbottiti che offrono il massimo comfort alle spalle, cinghia pettorale con fibbia regolabile che assicura l'adattabilità perfetta dello zaino e maniglia superiore imbottita che consente lunghi trasporti. Non ha una capacità paragonabile a quella degli zaini da viaggio più grandi, ma è uno zaino pratico e conveniente, capace di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

5. Cabin Max Manhattan 20

Il migliore per viaggiare in aereo

Capacità : 20 L

: 20 L Dimensioni: 20P x 25l x 40H cm

20P x 25l x 40H cm Materiale : Poliestere

: Poliestere Pro : Compatibile con le normative sui bagagli delle compagnie aeree

: Compatibile con le normative sui bagagli delle compagnie aeree Contro: Non adatto a carichi troppo pesanti; capienza limitata

Il Cabin Max Manhattan 20 è uno zaino progettato per essere compatibile con le normative sui bagagli a mano di tutte le compagnie aeree. Realizzato in twill trattato anti-UV di alta qualità e pelle scamosciata ecologica, il Cabin Max Manhattan 20 è leggero e resistente, non troppo capiente ma dotato di una struttura semplice e funzionale. Offre uno scomparto principale abbastanza grande, una tasca interna facilmente accessibile, una laterale in neoprene per la borraccia e sei tasche imbottite per laptop, tablet e altri dispositivi tecnologici. Protegge, inoltre, gli oggetti di valore grazie alle sue cerniere bloccabili. Rappresenta uno degli zaini più validi e apprezzati, perfetto per chi ama volare e viaggiare tra le nuvole.

6. Deuter Futura 23

Il più confortevole

Capacità : 23 L

: 23 L Dimensioni : 18P x 28l x 52H cm

: 18P x 28l x 52H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Confortevole; ideale per trekking ed escursioni

: Confortevole; ideale per trekking ed escursioni Contro: Capienza interna limitata

Il Deuter Futura 23 è tra gli zaini da viaggio più pratici e confortevoli, ideale per trekking ed escursioni. Il merito va al suo sistema Aircomfort, dotato di una rete che distanzia lo schienale dalla schiena e favorisce una ventilazione efficace, riducendo sensibilmente la sudorazione durante le camminate. A questo si aggiungono gli spallacci ergonomici ActiveFit e una cintura lombare ben imbottita, che lavorano in simbiosi per garantire un buon equilibrio tra spalle e fianchi. La struttura ventilata occupa volume e limita lo spazio interno dello zaino, ma rappresenta un grande plus per gli sportivi che cercano un elevato livello di comfort.

7. Ferrino Transalp 100

Il più capiente

Capacità : 100 L

: 100 L Dimensioni : 52P x 85l x 40H cm

: 52P x 85l x 40H cm Materiale : Poliestere

: Poliestere Pro : Capiente; robusto e resistente

: Capiente; robusto e resistente Contro: Poco indicato per chi cerca un prodotto leggero e minimale

Il Ferrino Transalp 100 è uno degli zaini più capienti e robusti della categoria. Con una capacità di ben 100 litri, offre uno spazio difficilmente paragonabile agli zaini da viaggio tradizionali. Il suo punto di forza è il sistema di trasporto, studiato per gestire carichi pesanti. Lo schienale strutturato con telaio interno in alluminio permette di distribuire il peso correttamente. La cintura lombare imbottita riduce la pressione su spalle e schiena. Gli schienali regolabili, la cintura ventrale e il sistema di ventilazione dello schienale contribuiscono a migliorare il comfort anche durante camminate lunghe e impegnative. Dispone di un ampio comparto principale e numerose tasche esterne facilmente accessibili. Inoltre, è dotato di coprizaino impermeabile integrato, molto utile in caso di pioggia.

8. Goruck Rucker 4.0

Il più resistente

Capacità : 20 L

: 20 L Dimensioni : 14P x 29,2l x 45,7H cm

: 14P x 29,2l x 45,7H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Resistente

: Resistente Contro: Prezzo alto

Combinando una costruzione di livello militare con materali estremamente robusti, il Goruck Rucker 4.0 è lo zaino più resistente sul mercato. Un backpack dotato di cinghie larghe e rinforzate, manici multipli e tasche rialzate che impediscono ai pesi di scivolare verso il fondo. L’imbottitura lungo la parte inferiore fornisce un supporto lombare ergonomico che protegge la colonna vertebrale. Uno zaino progettato per resistere a condizioni estreme e a un utilizzo intenso, capace di offrire un’esperienza di sollevamento estremamente fluida e naturale.

9. Samsonite Mysight

Il più facile da trasportare

Capacità : 25,5 L

: 25,5 L Dimensioni : 63,5P x 45,7l x 12,7H cm

: 63,5P x 45,7l x 12,7H cm Materiale : Neoprene

: Neoprene Pro : Versatilità

: Versatilità Contro: Capienza interna leggermente limitata

Il Samsonite Mysight è pensato per chi cerca uno zaino ordinato, funzionale e versatile, capace di trasformarsi all’occorrenza in un pratico trolley. Dispone di ruote integrate resistenti, una maniglia telescopica e spallacci imbottiti a scomparsa, che permettono di passare rapidamente dalla modalità trolley a quella zaino. Sono presenti diversi scomparti dedicati agli accessori tecnologici, una tasca per il power bank e un comparto imbottito per laptop fino a 17 pollici. Gli interni sono studiati per mantenere tutto separato e facilmente accessibile. Il materiale esterno è realizzato in PET riciclato per ridurre l’impatto ambientale. Non possiede un’elevata capacità, ma unisce comfort e funzionalità offrendo la comodità del trasporto su ruote.

10. Airback GO

Il più ingegnoso

Capacità : 32 L

: 32 L Dimensioni : 20P x 30l x 40H cm

: 20P x 30l x 40H cm Materiale : Nylon

: Nylon Pro : Espandibile; sistema sottovuoto

: Espandibile; sistema sottovuoto Contro: Non ideale per chi desidera leggerezza e semplicità

La caratteristica principale dell'Airback GO è il sistema di compressione sottovuoto integrato, che permette di ridurre il volume dei vestiti e di inserire più oggetti rispetto a uno zaino tradizionale. Dispone di svariati scomparti separati, tasche dedicate agli accessori, una sezione per dispositivi elettronici con spazio per laptop fino a 15 pollici, un vano per bottiglia e un comparto studiato per mantenere separati scarpe e indumenti. Inoltre, è espandibile e permette di recuperare spazio extra quando necessario. Tra le caratteristiche aggiuntive troviamo porta USB-A e USB-C integrate, materiali resistenti all’acqua, chiusura antifurto con lucchetto TSA e una costruzione pensata per essere robusta durante gli spostamenti. Non è ideale per chi cerca leggerezza e semplicità, ma l’Airback GO è un’ottima soluzione per chi preferisce avere tutto organizzato in uno zaino.