L’auto di Loeb prende fuoco: meccanico avvolto in una nuvola di fuoco, è grave Il team Prodrive Brx del nove volte campione del mondo di rally, Sebastien Loeb, si trovava nel Paese Arabo per una gara di preparazione all’edizione 2022 della Dakar. Una nuvola di fuoco ha investito la vettura Hunter T1+ durante un’operazione di rifornimento carburante. Auto in fiamme, piloti in salvo ma un meccanico è rimasto gravemente ustionato.

Un inferno scoppiato per colpa (forse) di una scintilla. Una nuvola di fuoco ha investito la vettura Hunter T1+ di Sebastien Loeb e Nani Roma: entrambi sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo avvolto dalle fiamme mentre il meccanico che effettuava il rifornimento di benzina non ce l'ha fatta ad allontanarsi ed è rimasto travolto. È vivo ma in gravi condizioni, ricoverato nel centro per grandi ustionati a Dubai. Il team Prodrive Brx del nove volte campione del mondo di rally si trovava nel Paese Arabo per una gara di preparazione all'edizione 2022 della Dakar.

Alla Abu Dhabi Desert Challenge, però, non parteciperà più: alla luce di quanto accaduto è stata una decisione sensata. Impossibile pensare di mettersi al volante e fare finta di niente. Tutta la squadra s'è stretta intorno al tecnico e alla famiglia, sconvolta per il drammatico episodio. "Lunedì 1 novembre, durante i nostri test a Dubai il team è stato vittima di un brutto incendio durante un rifornimento e uno dei nostri tecnici è rimasto seriamente ustionato – si legge nel comunicato ufficiale della Brx -. È stato subito soccorso dallo staff medico e poi trasportato in un centro per grandi ustionati a Dubai dove è attualmente ricoverato".

Cosa è avvenuto durante le operazioni di rifornimento? La polizia locale ha raccolto testimonianze e prove nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'incidente e, in particolare, risalirne alle cause. Cosa ha provocato quel getto improvviso di benzina? S'è trattato di imperizia oppure di un guasto? L'indagine va avanti e proverà a fare luce sull'incendio, negli occhi dei protagonisti restano le immagini scioccanti della persona che, mentre effettuava il rabbocco, s'è trasformata in una pira. Secondo i primi rilievi quella nuvola di vapori e fiamme sarebbe stata causata da una scintilla. "La macchina ha preso fuoco subito – è stata una delle testimonianze raccolte dagli agenti – e non c'è stato altro da fare. Le fiamme si sono diffuse velocemente tutto intorno". Ed è stato drammatico.