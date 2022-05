L’Aprilia vola nelle libere del Mugello: 5 Ducati in top-6, ma davanti a tutti c’è Espargaro Aleix Espargaro vola con la sua Aprilia nelle FP2 del GP d’Italia della MotoGP 2022 al Mugello mettendo in fila dietro di lui ben cinque piloti Ducati capitanati da Pecco Bagnaia. Exploit per il team VR46 sotto gli occhi del boss Valentino Rossi.

A cura di Michele Mazzeo

L'Aprilia si conferma grande protagonista di questo weekend del GP d'Italia della MotoGP 2022 anche dopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Mugello. Dopo essersi presa la scena con l'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2024 con Aleix Espargaro e Maverick Vinales e aver ufficializzato il fatto che a partire dal 2023 avrà una sua squadra satellite (con il team malese RNF che lascerà la Yamaha), la casa di Noale si è presa la scena anche nelle prime sessioni in pista con un'interessante novità aerodinamica (un piccolo alettone posteriore montato sulla cosa della moto che ha lo scopo di rendere più stabile la moto in ingresso curva) e con un Aleix Espargaro capace di mettersi dietro tutte le Ducati sul tracciato di casa.

Nella seconda sessione di prove libere infatti lo spagnolo, attualmente secondo nella classifica iridata, è riuscito a stampare un 1'45.891 che gli ha permesso di sopravanzare tutto lo stuolo di piloti in sella ad una Desmosedici capitanati da Pecco Bagnaia distante solo 49 millesimi dal miglior tempo fatto registrare dall'alfiere dell'Aprilia. Leggendo la classifica dei crono infatti Aleix Espargaro è l'unico centauro a non correre su una moto della casa di Borgo Panigale come invece succede per Jack Miller (3°), Johann Zarco (4°), Luca Marini (5°) ed Enea Bastianini (6°).

Solo nono l'attuale leader del Mondiale Fabio Quartararo preceduto anche da Brad Binder su KTM e l'altro alfiere del team VR46 Marco Bezzecchi (anche lui in sella a una Ducati) che, sotto gli occhi del patron e mentore Valentino Rossi, si è inserito anche lui in top-10.

MotoGP prove libere GP Italia 2022, risultati e classifica delle FP2 al Mugello