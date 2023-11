Lando Norris finisce in ospedale a Las Vegas per colpa di un dosso: “Ora mi sento bene” Lando Norris è andato pesantemente a muro nel Gp di Las Vegas ed è finito per controlli in ospedale. L’inglese non ha nascosto il suo grande spavento, ora sta bene.

La McLaren è stata grande protagonista del Mondiale di Formula 1 dall'estate in poi. Lando Norris ha collezionati, ahi lui, secondi posti, a Las Vegas sperava di poter lottare con i primi e invece ha chiuso la sua gara dopo poche tornate e lo ha fatto nel modo peggiore. La sua vettura non ha avuto un cedimento, ma è finita pesantemente a muro anche per colpa di un dosso, come ha svelato poi il team principal Andrea Stella. Grande paura per il britannico che è finito addirittura al centro medico per controlli, prima di essere trasportato in ospedale.

Una qualifica deludente, addirittura fuori in Q1, un avvio di gara però buono e anche un pizzico fortunato. Davanti sbaglia Alonso e si crea il caos, Norris guadagna posizioni su posizioni e vede la top ten dopo pochissimi giri. A Las Vegas la roulette gira anche in pista e Lando sogna il colpaccio, ma non è così. Perché la McLaren perde il controllo della sua vettura, per via di un dosso e delle gomme freddo, e vola via, sbatte sul muro, è fuori. La McLaren di Norris non termina la sua corsa tanto velocemente, perché andava veloce, fa tante scintille, passa davanti a Hamilton prima di fermarsi sbattendo in una via di fuga.

Subito Safety Car e soprattutto le rassicurazioni del pilota che dice via radio: "Ok sto bene". Le parole più belle in questi casi. Ma Norris è stato portato precauzionalmente portato al centro medico. Proprio lui sui social ha mostrato le foto mentre era lì, è il suo volto dice tutto.

Fortunatamente è stato rispedito velocemente in albergo e l'ok della foto successiva rasserena tutti: "Una fine difficile per il nostro weekend del GP di Las Vegas. Ma ora mi sento bene. L'incidente? Ho perso il posteriore e sono finito a muro. Non è il modo in cui volevamo che finisse il weekend, soprattutto se si considera che il ritmo sembrava promettente da parte di Oscar.

Aggiungendo: "Un grande ringraziamento va allo staff medico per avermi visitato e al team per il lavoro che ora farà sulla macchina. Ho una settimana per ripartire in vista del finale di stagione di Abu Dhabi".