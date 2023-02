L’Alfa Romeo F1 2023 appena presentata è stata messa in vendita (ma senza un pezzo fondamentale) La monoposto dell’Alfa Romeo per il Mondiale di Formula 1 2023 è stata messa all’asta appena si è conclusa la presentazione ufficiale prima ancora che i piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou potessero provarla in pista. L’auto però non può essere utilizzata per correre.

A cura di Michele Mazzeo

La nuova monoposto prodotta dal team Sauber-Alfa Romeo per il Mondiale di Formula 1 2023 presentata ufficialmente lo scorso 7 febbraio deve ancora fare il battesimo della pista ma è già stata messa in vendita. I piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou infatti non hanno ancora avuto modo di mettersi al volante della nuova C43 con cui il team svizzero motorizzato Ferrari spera di poter fare un ulteriore passo in avanti rispetto alla stagione precedente e sicuramente non lo faranno con la vettura di lancio utilizzata durante la presentazione ufficiale. Già, perché ad Hinwil hanno deciso di mettere in atto una vendita storica.

Dopo esser stata la prima a mostrare, almeno parzialmente, la vera macchina con cui i piloti disputeranno l'imminente campionato (Haas, Red Bull e Williams infatti durante la presentazione ufficiale hanno fatto vedere solo la nuova livrea delle monoposto), l'Alfa Romeo è infatti la prima scuderia nella storia della Formula 1 a mettere in vendita al pubblico quella che in gergo si definisce Launch Car con il telaio numero uno. E non solo. Anche per quanto riguarda le tempistiche la squadra con sede ad Hinwil ha stupito tutti: appena finita la presentazione ufficiale di auto e team per il Mondiale 2023 nella sezione F1 Authentics del sito della Formula 1 è stata aperta l'asta per mettere in vendita la C43. Un'asta con rilancio minimo da mille sterline che si chiuderà il prossimo 21 febbraio e che si pone l'obiettivo di arrivare ad una cifra superiore alle 400mila sterline (al momento non ha ancora supera le 100mila sterline).

Anche la stessa Sauber – Alfa Romeo ha pubblicizzato sui propri canali ufficiali questa asta speciale e, oltre ai tantissimi che hanno apprezzato l'iniziativa, non sono mancati anche gli utenti che si sono lasciati andare all'ironia: "Siete caduti in miseria?", "Già la vendete?" e "Avete già finito i soldi del budget cup?" i commenti più diffusi. E anche coloro che non sapevano si trattasse di un'auto da esposizione senza motore.

Difatti quella svelata da Bottas e Zhou lo scorso 7 febbraio non è una vera e propria monoposto da Formula 1 che può essere utilizzata per correre. Come si legge nella descrizione del prodotto messo all'asta infatti "L'auto di lancio 2023 è stata specificamente progettata per scopi di auto da esposizione e non per competizione ed è stata costruita per resistere al carico esercitato per scopi di auto da esposizione. Il telaio e la carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio prepreg leggera e ad alte prestazioni e sono progettati per rappresentare la vera auto con un'eccellente finitura superficiale pur essendo durevoli e in grado di sopportare il carico esercitato attraverso i 4 assi. I componenti sono progettati e realizzati utilizzando le stesse tecniche utilizzate per le auto di F1 e utilizzando i dati CAD ufficiali del team Alfa Romeo F1 del 2023.

L'auto è dotata di funzioni elettroniche, tra cui un volante stampato in 3D con uno schermo funzionante e luci antipioggia funzionanti. Il volante è completamente collegato alle ruote anteriori tramite la cremagliera dello sterzo che consente alle ruote di girare a sinistra o a destra. L'auto può essere sollevata dalla parte anteriore e posteriore e il gruppo del muso e dell'ala anteriore può essere rimosso per il trasporto, così come le ruote per la pratica del pit stop" si legge infatti nella descrizione della C43 messa in vendita dall'Alfa Romeo subito dopo la presentazione ufficiale. Ciò non toglie però che si tratta di un pezzo unico (essendo anche il telaio numero 1 del 2023) che i collezionisti di certo difficilmente si faranno sfuggire.