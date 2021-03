La maggior parte delle scuderie di Formula 1 cambia la livrea quando si accorda con un nuovo sponsor. La Haas in questa stagione 2021 avrà come piloti Mick Schumacher e Nikita Mazepin, scelto grazie al munifico sponsor che dopo aver messo il proprio nome sulle due vetture ha anche imposto un cambio di colori. Nel 2021 la Haas sarà riconoscibile perché avrà sul muso e sulla fiancata i colori della bandiera russa: il bianco, il blu e il rosso. Ciò ha già prodotto grandi discussioni, perché il team motorizzato Ferrari ha proprietà americana, ma ora ci sono anche gli occhi della Wada su questi colori.

L'Agenzia Mondiale antidoping, la WADA, sta esaminando la livrea del team Haas. L'esame nasce dal richiamo evidente alla bandiera russa. La WADA ha vietato a tutti gli atleti russi, inclusi i piloti iscritti nei campionati organizzati dalla FIA, di utilizzare la bandiera nazionale. Decisione presa in seguito alla scandalo doping che aveva coinvolto la Russia. La sentenza della CAS aveva stabilito che gli atleti russi ‘non possono esporre pubblicamente la bandiera della Russia sui loro vestiti o oggetti personali né la bandiera bianca, rossa e blu può essere visibile in un contesto ufficiale. Così quando sono state diffuse le immagini della Haas la WADA ha iniziato a esaminare il caso, come confermato da un portavoce: "La WADA è a conoscenza e sta esaminando la questione con le autorità competenti".

Il Team Principal della Haas Gunther Steiner ha difeso la scelta del team Haas, dicendo che già nella passata stagione c'era l'idea di modificare i colori, poi si è deciso di rimandare. Inoltre ha ribadito che la Haas è un team americano (gli Stati Uniti che hanno gli stessi colori della bandiera russa) e ha dichiarato inoltre che la bandiera russa non può esporla Mazepin ma non la scuderia, che ha già parlato con la FIA:

Già l'anno scorso, prima che venisse fuori questa storia della WADA sulla bandiera russa avevamo pensato a quei colori. Noi naturalmente non possiamo usare la bandiera russa come bandiera russa, ma puoi usare i colori su un'auto. Alla fine, è l'atleta che non può esporre la bandiera russa, non la squadra. Il nostro team è americano. Siamo sempre in contatto con la FIA su cose come questa, abbiamo lavorato con loro. Non credo che possano approvarla perché dipende dalla WADA, non si tratta di una regola della Fia. Il team ha chiarito il discorso della livrea con la Fia. La decisione del CAS non vieta l'uso dei colori della bandiera russa.