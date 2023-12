La straziante intervista del fratello di Michael Schumacher: “Niente sarà più come prima” Ralf Schumacher ha parlato delle condizioni del fratello a dieci anni dal tragico incidente: “La vita a volte è ingiusta, è stata un’esperienza significativa per tutti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sono passati dieci anni esatti dal tragico incidente sulla neve di Michael Schumacher. Da allora la vita dell'ex campione di Formula 1 e di tutta la sua famiglia è cambiata: c'è sempre grande riserbo sulle sue condizioni di salute, ma le notizie attraverso le parole delle persone a lui care. Come nel caso del fratello Ralf che alla Bild ha rilasciato un'intervista toccante.

"Michael è stato molto fortunato per tutta la sua vita. Ma poi c'è stato questo tragico incidente": il racconto è cominciato da lì, dall'incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013. Da quel momento Schumacher è stato sottoposto a due delicatissimi interventi neurochirurgici ed è seguito costantemente da un'equipe medica.

Da dieci anni segue cure specifiche che non sono mai state apertamente rivelate. La moglie Corinna ha stabilito regole rigide per cercare di proteggere il marito, ma dalle parole del fratello trapela tutta la difficoltà della situazione: "Fortunatamente la scienza medica avanzata offre molte opportunità. Ma niente è più come prima".

Tra i due c'era un rapporto speciale, basato anche sulla passione per i motori. È stato Michael a trasmettergli l'amore per questo sport e a insegnare a Ralf tutti i suoi segreti del mestiere: "Michael non era solo mio fratello. Quando eravamo bambini, era anche il mio allenatore e mentore. Mi ha insegnato letteralmente tutto sulle corse di kart. Abbiamo corso insieme, ci siamo esercitati nelle manovre di sorpasso e in tutto ciò che conta negli sport motoristici".

Da dieci anni tutto è cambiato e tutti hanno dovuto fare i conti con la nuova difficile realtà: "È stata un'esperienza significativa per me ma, ovviamente, lo è ancora di più per i suoi figli". La vita del campione è stata stravolta subito dopo il ritiro. Dopo una carriera ricca di vittorie nessuno si aspettava un epilogo del genere: "La vita a volte è ingiusta. Quel giorno portò molta sfortuna. Questo destino ha cambiato la nostra famiglia"