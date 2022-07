La settima meraviglia di Leclerc, pole straordinaria al Paul Ricard: in 1a fila anche Verstappen Leclerc fa la pole position pure nel Gran Premio di Francia. In prima fila al Paul Ricard anche Verstappen. Perez e Hamilton in seconda fila, Sainz partirà diciannovesimo.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc ha realizzato la pole position al Paul Ricard. La Ferrari numero 16 partirà davanti a tutti nel Gp di Francia, al suo fianco ovviamente Verstappen. In seconda fila Perez e Hamilton, Sainz partirà in ultima fila. Complimenti anche a Sainz, autore di un perfetto gioco di squadra, che è fondamentale nella lotta con la Red Bull.

Leclerc in Q1 fa subito un tempo straordinario, Verstappen prova a batterlo, ma non ci riesce di un soffio. I big si mettono tutti al sicuro. Nel finale c'è un po' di brio, e anche tanta delusione per i tifosi francesi perché tra i cinque eliminati c'è Gasly. Fuori pure Mick Schumacher, che aveva realizzato un bel giro, ma il suo tempo è stato cancellato a causa dei track limits. Dentro con un guizzo Magnussen e Vettel.

Nella Q2 Leclerc scende in pista con gomme usate, non fa un tempo strepitoso ma è tra i primi, le Red Bull sono davanti. Sainz è quasi costretto a uscire, lo spagnolo partirà dal fondo, come Magnussen. Chi arriva dietro nelle Qualifiche, tra i due, parte ultimo e quando il danese realizza un tempo, Carlos scende in pista e fa un tempo strepitoso: 1.31.081, 9 decimi a Verstappen. Le Mercedes sono a rischio davvero. Russell si mette in salvo, Hamilton è costretto al giro perfetto, che gli vale il quinto posto. Sainz chiude davanti a Leclerc, in top ten anche Magnussen, che ‘obbliga' così ancora Sainz a far meglio di lui in Q3.

Leggi anche Leclerc il più veloce al Paul Ricard, Verstappen a soli 91 millesimi nelle Fp1

Sainz nel primo tentativo dà la scia a Leclerc, scia che aiuta il monegasco che per 8 millesimi si mette in testa su Verstappen, mentre Perez è terzo. Con Russell che per 24 millesimi precede Hamilton. Lo spagnolo aiuta Leclerc anche nel secondo tentativo. Charles è perfetto, conquista la pole numero 7 del 2022, la 16esima della sua carriera. Verstappen e Perez alle sue spalle. Bravo anche Hamilton, che ha mostrato la sua enorme bravura ed ha chiuso al quarto posto.

Norris ha preceduto Russell e ha messo la McLaren in terza fila, nella top ten anche Alonso e Tsunoda, tecnicamente pure Sainz e Magnussen, che però a cause delle penalità partiranno dal fondo.