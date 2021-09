La Red Bull di Verstappen controllata dalla FIA dopo la gara di Sochi: ispezione approfondita Al termine del GP di Russia Max Verstappen ha dovuto attendere più del solito per vedere omologata la sua impresa sul circuito di Sochi che lo ha visto chiudere in seconda posizione dopo esser scattato ultimo in griglia di partenza: la sua Red Bull è stata infatti sottoposta ad un’approfondita ispezione da parte dei commissari FIA che non hanno però riscontrato nulla di irregolare.

A cura di Michele Mazzeo

La vittoria di Lewis Hamilton e il secondo posto di Max Verstappen nel GP di Russia hanno nuovamente sovvertito l'ordine in testa alla classifica piloti che adesso vede comandare il britannico della Mercedes con l'olandese che insegue a due soli punti di distanza. La grande rimonta del pilota Red Bull nella gara di Sochi, partito dall'ultima casella della griglia di partenza e giunto al traguardo in seconda posizione, ha rischiato però di venire clamorosamente vanificata. L'ordine d'arrivo del GP di Russia è stato infatti omologato solo dopo un'approfondita ispezione della RB16B numero #33.

Come già accaduto a Montecarlo prima e a Zandvoort poi, anche a Sochi la Red Bull dell'olandese è stata sorteggiata, insieme all'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, per un'ispezione dettagliata da parte dei commissari della Federazione. A rivelarlo un documento ufficiale pubblicato dalla FIA. Come da consuetudine, sono stati effettuati controlli anche su una serie di altre vetture, inclusa quella di Lewis Hamilton (nello specifico la Mercedes è stata controllata per le corrette regolazioni degli elementi dell'ala posteriore e la verifica della corretta temperatura per quanto riguarda le gomme posteriori).

Ma le auto di Verstappen e Raikkonen hanno ricevuto un'ispezione più minuziosa rispetto alle altre vetture che hanno concluso la gara russa. Sulla RB16B dell'olandese in particolare sono state controllate: la carrozzeria attorno alle ruote anteriori, l'altezza dell'ala anteriore, la configurazione dell'ala posteriore, il corpo posteriore, l'altezza del diffusore e l'altezza e la larghezza complessive della vettura. Dalla vettura dell'olandese inoltre sono stati prelevati anche un campione di carburante e un campione di olio motore.

Al termine dell'ispezione l'olandese ha potuto tirare un sospiro di sollievo vedendo omologato il risultato finale che certifica la validità della grande impresa compiuta a Sochi: "Tutte le parti controllate sono risultate conformi ai regolamenti tecnici della FIA Formula 1 2021" si legge infatti nel documento con cui la Federazione ha deliberato di non aver trovato alcuna irregolarità sulle vetture di Verstappen e Raikkonen dopo il GP di Russia.