Formula 1 in diretta oggi, GP Russia live: Norris in pole davanti alla Ferrari di Sainz nella pazza griglia di Sochi. Rischio pioggia per la gara

Oggi a Sochi la gara della Formula 1 per il GP di Russia con orario di partenza fissato per le ore 14. Il 15° appuntamento del Mondiale 2021 si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18. Grande chance per la Ferrari con Carlos Sainz che scatta dalla prima fila della griglia di partenza di fianco al poleman Lando Norris. I due si dovranno guardare però dal tentativo di rimonta di Lewis Hamilton che parte 4° dopo l'errore nelle qualifiche di ieri. A rendere ancora più interessante la corsa il fatto che Charles Leclerc (19°) e il leader della classifica iridata Max Verstappen (20°) partono dal fondo avendo montato in questo week end la quarta power unit stagionale. I due sorpasso dopo sorpasso tentano quindi di risalire il gruppo ma la Mercedes ha montato il quinto motore sulla W12 di Bottas per farlo partire dietro e frenare il tentativo di rimonta dell'olandese.

A che ora inizia la gara di Formula 1 di oggi

La partenza della gara del GP di Russia a Sochi di Formula 1 è fissata oggi alle ore 14:00 (ora italiana). È quello dunque l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza dell'impianto russo per completare il programma del quindicesimo gran premio stagionale.

Dove vedere la gara F1 oggi

La gara del GP di Russia di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder Sky) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara di F1 di oggi si può vedere anche in diretta streaming su SkyGo e anche su NOW, ma solo dopo però aver acquistato il pass sport. Cambiano invece gli orari TV per guardare in chiaro il GP di Sochi: la gara sul circuito russo infatti si può vedere anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita a partire dalle ore 18.