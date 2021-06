Cosa ci fa una monoposto di Formula 1 della Red Bull in giro per le strade di Palermo? Da quattro giorni il rombo del motore di una vettura della scuderia che è attualmente in testa al Mondiale F1 risuona nei luoghi più iconici del capoluogo siciliano attraversando le vie più celebri e passando davanti ai tanti monumenti che raccontano la storia della più grande città della Sicilia.

Il mistero è presto svelato: la Red Bull ha scelto Palermo come location d'eccezione per una produzione video speciale da regalare ai propri supporter ma di cui ancora non si conoscono i dettagli. La città si è infatti trasformata in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto con la monoposto della Red Bull Racing Honda protagonista anche lontano dai tradizionali circuiti di Formula 1.

Perché la Red Bull ha scelto Palermo per questa sua "missione top secret"? A svelarlo è la stessa squadra del ‘Torello' che ha fatto sapere che questa iniziativa, resa possibile grazie alla grande collaborazione dimostrata dall’amministrazione locale e da tutta la cittadinanza, è volta a rendere un omaggio motoristico alla straordinaria bellezza di Palermo, ai suoi contrasti stupefacenti contranti frutto del mix di culture che nel corso dei secoli sono passati dal capoluogo siciliano lasciando in eredità un'impronta del proprio passaggio. Dalle piste del campionato Mondiale di Formula 1 alle strade di Palermo dunque in questo 2021 la Red Bull è sempre la grande protagonista, anche se in questo caso lo scenario mozzafiato rischia di toglierle un po' di luce dei riflettori, ma probabilmente è proprio questa la sua volontà.