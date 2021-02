Fernando Alonso si è mostrato sui social a pochi giorni dal brutto incidente in bicicletta che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Il pilota asturiano due volte campione del mondo di Formula 1, ha postato uno scatto dopo l'intervento di ricostruzione della mascella. Il classe 1981 che spera di recuperare in vista dei primi test a bordo della sua Alpine per il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, sembra in buone condizioni e ha già iniziato il conto alla rovescia per il suo completo recupero.

"Vitamina D. Un po ‘di elasticità e passeggiate per mantenere la forma. Felice e grato a tutti voi per i vostri messaggi". Con queste parole Fernando Alonso ha accompagnato l'ultima foto caricata sul suo profilo Instagram, la prima dopo l'incidente di venerdì scorso a Lugano, quando era stato investito mentre era alle prese con un allenamento in bicicletta. Solo due giorni fa, l'ex Renault e Ferrari, pronto per una nuova avventura in F1 con la Alpine, era stato dimesso dall'ospedale di Berna dove era stato operato per la frattura alla mascella. Ora come spiegato in una delle sue stories, è già tempo di "rimettersi in marcia"

Nell'immagine postata il sorridente Alonso sembra in buone condizioni anche se si possono percepire alcune conseguenze del colpo ricevuto all'occhio sinistro, al mento, con la parte bassa del volto ancora gonfia. Segnali positivi dunque per lo spagnolo, alle prese già con un allenamento con un elastico all'aria aperta. Difficile ipotizzare una situazione migliore, visto che solo pochi giorni fa era finito sotto i ferri. Grande ottimismo e voglia di esserci il 12 marzo nel Bahrain, quando inizierà ufficialmente la sua esperienza con la Alpine nei test sul tracciato del Bahrain. Non è da escludere la possibilità di usare un casco speciale per preservare proprio la mascella, appena ricomposta.