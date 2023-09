La prima foto di Bagnaia dopo il pauroso incidente in MotoGP: “Oggi posso solo dire grazie” Pecco Bagnaia pubblica la sua prima foto dopo il terrificante incidente che l’ha visto protagonista al Gp di Catalogna di Motogp. Il pilota della Ducati non ha fortunatamente riportato fratture facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Per qualcuno è un miracolo. Già, perché la dinamica del terrificante incidente che ha coinvolto Pecco Bagnaia all'inizio del GP di Catalogna di Motogp aveva subito fatto temere il peggio. Dopo la prima curva sul tracciato spagnolo, il pilota della Ducati, subito dopo la carambola che ha coinvolto Bastianini (frattura del malleolo per lui), Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi, è finito sull'asfalto finendo travolto dalla KTM di Binder la cui moto passa sulla gamba di Bagnaia. L'anteriore della Desmosedici del campione del mondo in carica si blocca improvvisamente sbalzando Pecco per terra. A quel punto Binder non può evitarlo dopo essere sopraggiunto a tutta velocità trovandoselo davanti.

Bagnaia è stato subito trasportato al centro medico per gli accertamenti del caso facendo precipitare tutti nel terrore. Il pilota della Ducati è sempre rimasto cosciente e questo era già un ottimo segnale. Alla fine è proprio lo stesso team italiano a comunicare come Bagnaia avesse riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà dunque stasera in Italia con la squadra. Un sospiro di sollievo importante dopo un pomeriggio di angoscia. Brutte notizie invece per il compagno di scuderia Bastianini: dovrà essere operato alla mano e alla caviglia. In serata la foto che tranquillizza definitivamente tutti la pubblica direttamente lo stesso Bagnaia sui propri profili social ufficiali.

"Oggi posso solo dire grazie" scrive Bagnaia pubblicando una foto dal centro medico seduto su un lettino con la polo della Ducati. Sul volto un mezzo sorriso e quel pollice in su che fa definitivamente sollevare tutti i tifosi della Ducati, amici, compagni di scuderia e soprattutto la famiglia. Tanti i messaggi per lui a seguito di quello scatto: "Un grande abbraccio campione, spero tu ti riprenda presto – scrive qualcuno mentre altri ricordano le sensazioni vissute in quei tragici momenti – Ci hai fatto spaventare da matti, avevamo il cuore in gola, ma sei tanto forte. Torna presto Pecco". Fortunatamente sta bene Bagnaia ma ciò che è successo in questo folle pomeriggio in Catalogna sicuramente farà fatica a dimenticarlo.

Già in giornata però le notizie sulle condizioni di Bagnaia andavano di volta in volta a confermare come il pilota della Ducati non avesse miracolosamente subito particolari problemi a seguito di quel terribile impatto. Il team manager della Ducati Davide Tardozzi, che ha visto oggi entrambi i suoi piloti fuori gioco dopo un brutto incidente, aveva infatti subito confermato le prime indiscrezioni: "Saranno trasportati entrambi all'ospedale di Barcellona e per Pecco le condizioni sembrerebbero meno gravi del previsto". E alla fine è stato confermato quanto già anticipato. Il sorriso di Pecco Bagnaia è la più bella immagine che tutti potessimo avere in chiusura di questo Gp di Catalogna che difficilmente dimenticheremo.