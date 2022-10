La penalità a Leclerc consegna il Mondiale a Verstappen, Binotto è una furia: “FIA ridicola” Il team principal della Ferrari Mattia Binotto si è scagliato contro la FIA per la penalità a Leclerc che ha consegnato il Mondiale di F1 a Verstappen a Suzuka.

A cura di Marco Beltrami

Max Verstappen si riconferma campione del mondo di Formula 1. Anche il titolo piloti 2022, come quello della scorsa stagione, si chiude però con la polemica. Tutto è legato a quanto accaduto a Suzuka nel Gran Premio del Giappone, in una gara a dir poco rocambolesca anche per le condizioni meteorologiche. L'epilogo con la penalità a Leclerc, che da secondo è diventato terzo, permettendo così al campione olandese della Red Bull di prendersi il titolo fa discutere con la Ferrari molto arrabbiata.

Nemmeno Max si era reso conto di aver vinto con ampio anticipo il campionato mondiale di Formula 1. Mentre celebrava la vittoria del GP nipponico, è arrivata la comunicazione dei commissari sulla penalizzazione di Leclerc, fondamentale per la classifica. Cosa è successo? Nel duello finale con Perez, il ferrarista si è reso protagonista di un taglio della chicane, che è stato punito con 5 secondi, dopo un'investigazione lampo. A quel punto ecco la nuova classifica con Perez secondo, Leclerc terzo e la matematica a premiare Verstappen nella corsa iridata.

Grandi polemiche da parte della Ferrari nei confronti della gestione finale della FIA. Il team manager Binotto direttamente da Maranello, dove è rimasto per lavorare per la macchina del futuro, si è detto indignato ai microfoni di Sky nei confronti della Federazione, non prima però di essersi complimentato sportivamente con Verstappen: "Partiamo dai complimenti a Max, bravo per la vittoria di oggi e per il campionato. Ha guidato sicuramente in modo eccellente tutta la stagione, quindi meriti e complimenti a lui".

L'affondo nei confronti dell'operato della FIA è totale, sia per il provvedimento che per le tempistiche dello stesso: "Su oggi, sulla FIA e sulla penalità onestamente ho poca voglia di commentare. Credo che sia una cosa ridicola e inaccettabile. La gara scorsa ci hanno impiegato un numero di giri infinito per decidere qualcosa che tra l’altro ha poco senso, oggi ci mettono pochi secondi. Una cosa che a nostro parere non ha alcun senso: non c’è stato alcun vantaggio da parte di Leclerc, davanti era e davanti è rimasto di qualche decimo. Quando abbiamo visto la nota eravamo tranquilli che non sarebbe successo niente e invece pochi secondi dopo hanno deciso senza sentire i piloti, 5 secondi di penalità".

La critica di Binotto è anche alla completa gestione della gara, e in primis anche al caso della gru in pista che ha messo a repentaglio la sicurezza dei piloti: "Un po’ come la partenza di oggi, in condizioni critiche e dietro safety car, con una gru in pista. Insomma una serie di eventi che sta dimostrando che la situazione non è semplice e va migliorata. Ne parleremo nelle sedi opportune, è inaccettabile anche vedere come sono state prese queste decisioni. Ancora non capisco quelle della scorsa Gran Premio. È così, dobbiamo prenderne atto e capire come migliorare questa situazione".