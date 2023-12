La nuova sfida sportiva di Valtteri Bottas nel 2024 sarà nel ciclismo gravel: “Crea dipendenza” Per il pilota finlandese dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, c’è la seria intenzione di prepararsi in vista della kermesse iridata in programma nell’ottobre 2024 in Belgio. Da sempre coltiva una passione sfrenata per il ciclismo, anche grazie alla compagna Tiffany, ciclista professionista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valtteri Bottas e la sua compagna Tiffany Cromwell con le inseparabili bici da gravel

Il mondo del ciclismo gravel sta crescendo di anno in anno e sta attirando su di sé una fetta sempre più importante di sponsor, pubblico e visibilità. Così per il 2024 ad attendere uggi gli appassionati ai prossimi appuntamenti mondiali di categoria potrebbe esserci l'iscrizione anche del pilota di Formula 1 Valtteri Bottas, da sempre appassionato di ciclismo e che già nel 2023 si era cimentato in alcuni eventi. Il finlandese che dal 2022 pilota l'Alfa Romeo in F1 ha rivelato di puntare alla rassegna iridata, sempre più attratto al mondo delle due ruote a pedali: "Uno sport che crea dipendenza".

Non è un mistero che Valtteri Bottas da sempre ami seguire da vicino tutto ciò che riguarda il mondo del ciclismo professionistico. Più volte ha confermato che quando gareggia si porta dietro anche la bicicletta per sfruttarla durante la preparazione alle gare e la sua compagna, Tiffany Cromwell, è una ciclista professionista della Canyon-SRAM. E appena può le sta vicino, seguendola nei vari ritiri stagionali, assaporando in prima persona il clima che si respira. A tal punto che in un recente podcast rilasciato a "Bobby and Jens" il classe 1989 ha rivelato di volersi direttamente cimentare nel 2024.

La compagna di Bottas, Tiffany Cromwell, è una ciclista professionista della Canyon-SRAM

Bottas ha anche chiaro l'appuntamento cui vuole puntare, prendendosi tutto il tempo necessario e utile per arrivarci al meglio: si tratta della gara mondiale di ciclismo gravel che è in programma nel 2024 nel Brabante Fiamingo, in Belgio. Possibile rampa di lancio per le successive edizioni 2025 e 2026 già in calendario rispettivamente a Nizza nel sud della Francia e a Nannup nell'ovest dell'Australia.

Il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas è già diventato una presenza di alto profilo negli eventi gravel, sia direttamente in gara sia seguendo di persona gli eventi principali, "trascinato" sempre più nel mondo del ciclismo dalla fidanzata: "Questa certamente è una motivazione ulteriore per me. Voglio sicuramente cercare di stare al passo con lei, quindi mi sono ritrovato costretto a fare un po' di pedalate, se volevamo restare più insieme" ha confidato nell'intervista.

"Crea una certa dipendenza, il ciclismo" ha poi aggiunto, uno sport che ha potuto coltivare e seguire in parallelo agli impegni di Formula 1 perché nel suo contratto non ci sono limitazioni a questa disciplina, che non rientra nelle attività sportive "rischiose" da evitare e argomento di clausole precise con i team e gli sponsor: "Cerco comunque di essere sempre sensato" ha spiegato, anche perché il gravel è forse, insieme al cross, una delle discipline del ciclismo comunque dura e faticosa perché costantemente sullo sterrato.

Bottas ha anche evidenziato che in Alfa Romeo nessuno si è mai lamentato o opposto a questa passione sportiva alternativa: "La squadra ha subito notato quanto lo amo e quanto sia importante per me per restare in forma. Ma ho anche spiegato che per me è una cosa davvero bella da fare, per fuggire un po' dal mondo e dallo stress della F1. Rappresenta la libertà ed è un ottimo modo per esplorare e vedere luoghi nuovi. Dopotutto" ha ancora sottolineato nel podcast, "il mondo della Formula 1 può essere davvero, davvero frenetico, come quando abbiamo gare consecutive o tripli giorni di test. In quei momenti, anche un solo giro in bicicletta tra quelle settimane e quei giorni frenetici può davvero resettare la tua mente, rimetterti con i piedi per terra e comprendere il quadro generale del mondo".

Che cos'è il ciclismo gravel, gli appuntamenti per il 2024

La prima rassegna mondiale in assoluto del ciclismo gravel si è svolta in Veneto, in Italia, nel 2022. Su un percorso con partenza da Vicenza e arrivo a Cittadella sono stati assegnati i titoli per le categorie Elite per uomini e donne, e le categorie per età (19-34, 35-39 e Over 40) per le donne e le categorie per età (19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 e Over 60) per gli uomini. È una delle discipline ciclistiche con maggiori potenzialità proprio perché permette a tutti di competere in fasce coetanee, e sono un vero e proprio sport, ultimo nato nel mondo dell'UCI.

Il gravel si svolge su un percorso quasi interamente composto da strade sterrate e si corre con delle biciclette particolari, appunto definite "gravel" adattate per essere usate su strade non asfaltate. Una modifica alle tradizionali bici da corsa che devono rispettare precisi requisiti rispetto alla prima edizione del 2022 quando la federazione internazionale aveva consentito la partecipazione con qualsiasi tipo di bicicletta, escluse le elettriche.

Formula 1 News Calendario Classifica segui