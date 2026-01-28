La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardare

La Mercedes sembra già molto avanti. Antonelli davanti a Russell nella terza giornata dei test di Barcellona, Lando Norris terzo a quasi un secondo e mezzo. La Ferrari non è scesa in pista.

La Mercedes inizia a fare paura. I rumors la danno come la grande favorita per la stagione 2026, i test per ora confermano. In questa terza giornata a Barcellona il più veloce è stato Kimi Antonelli, che ha preceduto di poco il compagno di squadra George Russell. Terzo Lando Norris, all'esordio stagionale e con un secondo e mezzo di ritardo. La Ferrari ha deciso di non scendere in pista con Hamilton e Leclerc.

Lando Norris lontano dalle due Mercedes

Sicuramente la Mercedes è avanti, non solo per i tempi. Kimi Antonelli ha realizzato 91 giri, George Russell 92. Più di tutti e con i tempi migliori, quasi due decimi più veloce il 19enne pilota italiano che a Barcellona ha piazzato un tempo di 1.17.382, l'inglese con 1.17.580. Terzo invece Lando Norris, su una McLaren con il numero 1 e senza la livrea Papaya, ma sarà così solo in questi test. Lando si è beccato un secondo e quattro, un'enormità, ma tempo per migliorare c'è.

Poi le due Alpine, motorizzate Mercedes, con Colapinto davanti a Gasly, e un divario importante quasi di due secondi. Sesta posizione per Ollie Bearman, che si è messo alle spalle Lindblad, che sta facendo esperienza con la Racing Bulls, e Nico Hulkenberg, ottavo e a quasi quattro secondi con la sua Audi.

La Ferrari non è scesa in pista a Barcellona

La Ferrari, che ha saggiato la pista nella giornata di martedì, stavolta non ha portato la SF-26 sulla pista. Hanno fatto da spettatori sia Leclerc che Hamilton. Nulla di cui preoccuparsi. La Ferrari ha dedicato questa giornata alla raccolta dei dati per tornare poi regolarmente in pista giovedì e venerdì, stessa scelta per la Red Bull, rimasta a guardare.

I tempi della 3ª giornata dei test di Barcellona 2026