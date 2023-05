La Mercedes si arrende, la F1 senza pance è un fallimento: a Monte Carlo c’è la nuova macchina La Mercedes dopo un anno e mezzo abbandona il concept “senza pance” e si presenta al GP di Monaco della Formula 1 2023 con una macchina rivoluzionata: la W14-B messa a disposizione di Hamilton e Russell a partire dal weekend di Monte Carlo si ispira alla Red Bull e promette un sensibile miglioramento delle prestazioni rispetto alla vecchia monoposto utilizzata fin qui.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes ha alzato bandiera bianca ammettendo di aver sbagliato il progetto della monoposto affidata per il Mondiale di Formula 1 2023 a Lewis Hamilton e George Russell che hanno mostrato più volte la propria frustrazione per una vettura non all'altezza delle aspettative. La W14, nata seguendo il concept "senza pance" della W13, in seguito agli scarsi risultati raccolti in avvio di stagione è stata ufficialmente bollata come fallimentare e la casa tedesca ha deciso di rivoluzionarla a campionato in corso. Nel GP di Monaco, sesto appuntamento stagionale del Circus, debutta infatti la W14-B che ha forme e linee completamente diverse rispetto all'auto che gli alfieri del team di Brackley hanno guidato nei test e nei primi cinque round di quest'anno.

La nuova macchina, che avrebbe dovuto esordire lo scorso weekend a Imola (nel GP dell'Emilia-Romagna annullato a causa dell'ondata eccezionale di maltempo che ha colpito la regione), è stata infatti finalmente svelata al momento dell'arrivo nel paddock di Monte Carlo. E il cambio di rotta rispetto al passato è stato immediatamente visibile, prima ancora che la monoposto scendesse in pista.

La nuova W14-B si presenta infatti con pance larghe e spioventi, evidentemente riprese dalla vettura che ha dominato in questo avvio di stagione, cioè la Red Bull, e inoltre la bocca dei radiatori adesso presenta una forma tondeggiante e non più "tagliata" com'era in precedenza. Ma non sono i sidepod ad essere rivoluzionati. La nuova monoposto con cui correranno Lewis Hamilton e George Russell a partire dal GP di Monaco infatti presenta anche una sospensione anteriore diversa rispetto alla vecchia W14 sia per quanto riguarda l'attacco e la disposizione dei bracci che l'angolo dell'anti-dive (il sistema meccanico per evitare l'abbassamento della vettura in frenata).

E anche l'impianto di raffreddamento, seppur non rivoluzionato, presenta comunque delle novità con le prese d'aria molto più ampie e arretrate rispetto a quelle che erano presenti sulla vettura "zeropod". Inevitabilmente con queste nuove forme e nuovo concept anche il fondo della monoposto è stato rivisto per completare quello che è stato un restyling totale della W14. Una rivoluzione che, secondo le stime, su un circuito tradizionale (quindi non sull'anomalo cittadino di Monte Carlo) dovrebbe portare la Mercedes a guadagnare circa tre decimi di secondo al giro, ma per capire se davvero questa nuova macchina permetterà alla scuderia tedesca di ridurre sensibilmente il divario dalla Red Bull bisognerà attendere il responso della pista.