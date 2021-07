La nave cargo Ever Given è stata disincagliata, il traffico nel canale di Suez dopo quasi una settimana è ripreso regolarmente. La storia di questa nave aveva fatto il giro del mondo, perché a causa di una manovra sbagliata questo cargo si è incagliato e ha bloccato il trasporto di merci praticamente in ogni angolo del mondo. Una flotta di rimorchiatori è riuscita a togliere la prua del porta container che pesa oltre 200 mila tonnellate dalla riva sabbiosa del canale di Suez e dopo sei giorni la vita del canale è tornata regolare. La notizia è stata resa nota dalle autorità che controllano l'area.

Hamilton traina la Ever Given

La Ever Given da martedì scorso fino a stamattina ha ostruito il corso d'acqua e ha bloccato anche una parte del commercio marittimo internazionale ovviamente è diventata, purtroppo, popolare in ogni angolo del mondo. E ora che la vicenda si è fortunatamente risolta anche il mondo dello sport ha provato, quanto meno a livello social, a sfruttare l'incagliamento della Ever Given. La prima è stata la Mercedes di Formula 1 che ha celebrato l'ennesimo successo Hamilton con una foto della Mercedes numero 44 che trainava e disincagliava la nave cargo e a corredo ha scritto: "Non preoccupatevi. Noi abbiamo questo". Ovviamente quel post è diventato virale.

Ma anche Kanté libera il Canale di Suez

Sempre lunedì 29 marzo, il giorno in cui è stata disincagliata la nave, ha compiuto gli anni N'golo Kanté, calciatore del Chelsea e campione del mondo con la Francia nel 2018, uno dei calciatori più amati dai tifosi dei Blues che pensando ai chilometri macinati in campo e alla sua forza hanno creato un'immagine in cui si vede addirittura il calciatore trainare la Ever Given. Kanté ha (sempre giocando) una maggiore forza rispetto a quella della Mercedes. Ma d'altronde ai tempi del Leicester i tifosi di Kanté dicevano: "Il 70% del pianeta è occupato dall'acqua, il resto da Kanté".