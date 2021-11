La mamma di Valentino Rossi e quella porta che collega le due case: è sempre aperta da un lato Appeso il casco motociclistico al chiodo, Valentino Rossi è pronto alla sua nuova vita. Il centro di gravità resta Tavullia dove vive vicino a mamma Stefania, che racconta come funziona quella porta tra le due case.

A cura di Paolo Fiorenza

Valentino Rossi è da qualche giorno un ex pilota ma solo per quanto riguarda le due ruote: dall'anno prossimo il 42enne marchigiano entrerà nell'abitacolo delle vetture GT, mentre la sua eredità nella Moto GP sarà assicurata dalla sua scuderia VR46. Un filo quest'ultimo che lascia ancora aperta la speranza che il 9 volte campione del mondo possa magari togliersi lo sfizio di disputare occasionalmente una gara nella classe regina del motociclismo.

Dopo la grande festa di Valencia, ultima gara corsa dal numero 46 della Yamaha, Rossi ha fatto ritorno nella sua Tavullia dove vive con la fidanzata Francesca Sofia Novello, che tra qualche mese gli darà la sua prima figlia. La casa di Valentino è vicina a quella di mamma Stefania, che racconta come il rapporto tra i due sia tuttora strettissimo. Tra le due abitazioni c'è una porta, il cui significato è insieme simbolico e pratico: "Dalla mia parte è sempre aperta. Penso sia aperta anche la serratura di Valentino. Non sono una ficcanaso, uso il passaggio solo quando è necessario, ma sapere che quella porta esiste mi fa molto piacere".

I genitori di Valentino si separarono quando lui aveva appena 10 anni: "Riuscì a superarla – racconta la madre al Corriere della Sera – Comprese che può capitare. A proposito di porte, tra noi non ci sono mai state, mai fissato quelle regole da genitori separati, un weekend qui, un altro là. E il Natale lo trascorriamo insieme da sempre". Dal canto suo il campione marchigiano ha ammesso in passato di "avere sofferto la separazione dei miei genitori, ma litigavano spesso e per me come qualità della vita è stato meglio".

Adesso anche lui dovrà intraprendere il difficile mestiere del genitore e secondo mamma Stefania ha trovato la donna giusta per fare un passo così importante: "Ha un carattere simile a quello di Valentino. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è". La seconda vita di Valentino è pronta a scrivere nuovi capitoli.