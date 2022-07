La furbata di Alonso al Paul Ricard, piloti McLaren presi in giro: “Li faccio avvicinare” Grazie ad una brillante strategia messa in atto da Fernando Alonso nel corso del GP di Francia della Formula 1 2022 l’Alpine ha potuto superare la McLaren nel Mondiale Costruttori: una vera e propria furbata dello spagnolo che ha permesso al compagno di squadra Ocon di superare Ricciardo.

A cura di Michele Mazzeo

Nel corso del GP di Francia della Formula 1 2022 Fernando Alonso ha stabilito un nuovo record diventando il pilota a completare il maggior numero di giri in gara nella storia della F1, ma il due volte campione del mondo al Paul Ricard si è messo anche in evidenza per una convincente prestazione che gli ha permesso di chiudere al sesto posto e per una "furbata" che gli ha permesso di tenere dietro entrambi i piloti McLaren Lando Norris e Daniel Ricciardo e aiutare il compagno di squadra Esteban Ocon consentendo così alla sua Alpine di superare nel Mondiale Costruttori la scuderia di Woking.

Nel finale infatti, dopo essersi visto superare dalla Ferrari di Carlos Sainz che stava nuovamente rimontando dopo il secondo pit-stop che lo ha fatto polemizzare con il muretto del Cavallino, Norris e Ricciardo si sono pericolosamente avvicinati alla vettura del quasi 41enne (li compirà il prossimo 29 luglio) spagnolo mettendo in apprensione il team. A rassicurare la squadra transalpina ci ha pensato però lo stesso Fernando Alonso che in radio ha spiegato ai suoi di aver fatto volontariamente avvicinare le due McLaren per far usurare maggiormente le loro gomme e permettere così ad Ocon di recuperare il terreno perso e avere una chance per superare i due driver della scuderia rivale.

"Nessun problema, li voglio vicini dietro di me in modo che consumino le gomme" è stato infatti il messaggio di Alonso al muretto dell'Alpine nel momento in cui gli veniva chiesto di alzare il ritmo perché Norris si stava avvicinando pericolosamente. Ancora una volta dunque il classe '81 ha dato prova della sua grande abilità e della sua capacità di avere la visione completa di ciò che sta succedendo in pista in ogni momento della gara.

Il suo piano alla fine ha funzionato a metà dato che lui ha mantenuto agevolmente la sesta posizione fino alla bandiera a scacchi mentre il suo compagno di squadra Ocon è riuscito a sorpassare solo Ricciardo chiudendo in ottava posizione ma non Norris che ha terminato al settimo posto. Una strategia, quella messa in atto da Alonso nel GP di Francia, che ha permesso all'Alpine di recuperare quattro punti nei confronti della diretta avversaria (i due guadagnati da Ocon e i due persi da Ricciardo) e di avvantaggiarsi in classifica nella lotta serrata per il quarto posto del Mondiale Costruttori.