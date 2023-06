La foto impressionante di Tsunoda e Porzingis al GP di Spagna diventa virale: no, non è ritoccata A Barcellona in occasione del GP di Spagna di Formula 1 si sono incontrati il pilota dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda e il giocatore di basket Porzingis. La loro foto ha fatto il giro del mondo, a causa della loro differente altezza.

A cura di Alessio Morra

La dea bendata fin qui non è stata dalla parte di Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese non dispone di una Alpha Tauri di livello, ma è sempre nei pressi della zona punti. Ma solo due volte è riuscito a collocarsi nella top ten, a Barcellona ha chiuso il Gp nono, ma per via di una penalità, discutibile, è finito dodicesimo. Del giapponese se n'è parlato soprattutto per una foto con il giocatore di basket Kristaps Porzingis.

Tsunoda è arrivato in zona punti a Melbourne e a Baku, due decimi posti, che hanno fatto seguito a due beffardi undicesimi posti, poi un altro undicesimo posto a Miami, weekend da dimenticare per Monaco, prima di Barcellona, dove al traguardo è arrivato nono, ma Tsunoda a causa di una penalità ha perso due punti, ed ha vanificato la miglior gara del suo 2023. Dopo la gara era furioso per la decisione dei commissari e ha dato la colpa a Zhou:

Ad essere onesto, dopo aver dato tutto in ogni giro, ritengo che questa sia davvero una penalità dura. Dal mio punto di vista, c’era ancora spazio lì, e Zhou ha improvvisamente svoltato nella via di fuga, facendo finta che l’abbia spinto fuori pista. Lì però c’era ancora spazio, quindi avrebbe potuto rimanere nei limiti del circuito. Devo accettare la realtà: ho perso i punti dopo una grande gara. Sono davvero deluso.

Dopo la beffa per la penalità, Tsunoda ha fatto un incontro illustre ai box – che erano popolati da numerosissimi sportivi: da Neymar a Lewandowski passando per Mason Mount e il tennista russo Medvedev. Era presente anche Kristaps Porzingis, cestista lettone che da diverse stagioni gioca in NBA. Ha militato prima con i New York Knicks e poi con i Dallas Mavericks prima di passare ai Washington Wizards.

Giocatore di basket di alto livello il lettone è alto 221 centimetri. Un gigante. A differenza di Yuki Tsunoda, che con i suoi 159 centimetri è il pilota più piccolo della Formula 1. Va da sé che la foto postata sui social dallo stesso Porzingis abbia fatto il giro del mondo, cogliendo il largo grazie agli appassionati di basket e di Formula 1.

Quei 62 centimetri di differenza hanno avuto un grande risalto e le immagini di Porzingis e Tsunoda davvero hanno fatto il giro del mondo, per il nipponico magari sarà una consolazione (magari magra) dopo la penalità.