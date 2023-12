La foto impressionante della Red Bull con tutti i trofei vinti nel 2023: c’è un pezzo rarissimo Max Verstappen ha dominato la stagione, Sergio Perez è arrivato secondo. La Red Bull considerando tutte le gare ha conquistato 55 trofei nel Mondiale di Formula 1, ma tra questi ce n’è uno molto particolare che nella foto celebrativa occupa un posto di rilievo.

Un'annata così vincente probabilmente non la ripeterà più nessuno nella storia della Formula 1. La Red Bull ha vinto 21 Gp su 22 e con Verstappen ha stracciato ogni tipo di record. Con la fine del 2023 che si avvicina il momento di celebrare la stagione è già arrivato e con una foto sbucata sui social il team austriaco mette in bella mostra tutti i suoi trofei, ma ce n'è uno che risalta in modo assoluto, ed è quello dell'Hungaroring.

Max ha vinto 19 Gp, due li ha lasciati a Perez, che in realtà per qualche giorno a inizio stagione ha pensato anche di poter competere. Sainz è stato l'unico a interrompere la serie di successi Red Bull, che a verbale un numero mostruoso di trofei e di podi. Serve la calcolatrice per contarli. Il tre volte campione del mondo è salito sul podio in ventuno occasioni, il messicano in nove. Il totale è trenta, ma a questi podi vanno aggiunti pure quelli delle Sprint Race: quattro vittorie e due secondi posti per Verstappen; un primo, un secondo e un terzo per Perez. Quindi di trofei se ne aggiungono nove.

Ma non bisogna dimenticare quelli che vanno al Costruttore e cioè la Red Bull che tra Gp e Sprint ne ha portati a casa 26 (su 28), Piastri è riuscito a vincere una Sprint. La somma, che fa il totale, è di 55 trofei! Roba che un team in annate buone ottiene in un paio d'anni, almeno.

La Red Bull ha celebrato o meglio si è auto-celebrata con una foto, onestamente bellissima, che vede i due piloti in borghese, ma con la maglia ufficiale e con cappellino d'ordinanza, seduti su una vettura, probabilmente di Max, con davanti un mare di trofei, che rappresentano i successi ottenuti in ogni angolo del mondo: dal Bahrain a Monza passando per l'Olanda e Las Vegas.

Guardando con attenzione quei trofei si nota però, oltre alla bellezza di moltissimi trofei, anche un trofeo totalmente diverso dagli altri. Per capire qual è bisogna porre l'attenzione sulla parte di destra della foto, dove sono posti i premi vinti lo scorso 23 luglio all'Hungaroring. Il Gran Premio d'Ungheria vide Verstappen, manco a dirlo, vincitore davanti a Norris e Perez. La Red Bull in un sol colpo portò a casa tre trofei.

Durante la festa del podio però Lando Norris con il suo fare da birbante nell'esaltazione per il podio distrusse il trofeo di Verstappen. L'inglese con lo champagne colpì il premio e lo ruppe. Le immagini in poco tempo fecero il giro del mondo. Max poi ci ha scherzato, anche se quel trofeo costava tantissimo.

Gli organizzatori promisero a Verstappen che gliene avrebbero dato un altro, ma per ricrearlo servono sei mesi e così nella celebrazione della Red Bull c'è un pezzo rarissimo. Perché il trofeo di Max seppur messo in modo laterale si vede che è danneggiato, rotto, e per questo motivo la foto memorabile resterà in assoluto nella storia.

