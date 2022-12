La foto di Natale della famiglia Schumacher è un colpo al cuore: l’assenza di Michael fa rumore La foto di Natale pubblicata da Mick Schumacher con la sorella Gina Maria e mamma Corinna ha destato molta malinconia ed è stata presa dai fan del leggendario papà Michael Schumacher come un vero colpo al cuore.

A cura di Michele Mazzeo

La foto di famiglia pubblicata da Mick Schumacher sui propri profili social per augurare buon Natale ha destato molta malinconia. L'immagine del figlio del leggendario Michael Schumacher insieme alla sorella Gina Maria e alla mamma Corinna seduti sul divano di casa davanti a tre alberi di natale, contrariamente a quanto era nelle intenzioni del neo-pilota della Mercedes in Formula 1, è arrivata come un duro colpo al cuore per i fan che non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza del sette volte iridato.

Inevitabile che, vedendo la famiglia riunita, il pensiero di tutti sia subito andato a Michael Schumacher che da quell'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, dopo aver lottato tra la vita e la morte, vive sotto continua osservazione medica lontano dai riflettori. Lo strettissimo riserbo sulle sue condizioni voluto dalla famiglia e rispettato anche dalle uniche tre persone (il suo ex team manager alla Ferrari Jean Todt compreso) che possono andare a fargli visita hanno fatto sì che le notizie filtrate in questi lunghi 9 anni sullo stato di salute dell'ex pilota tedesco siano state pochissime.

Come ha detto la moglie Corinna nel documentario sul marito prodotto da Netflix sappiamo solo che " Micheal è diverso", mentre quanto rivelato dall'ex presidente FIA che spesso guarda le gare della F1 insieme a lui lascia intuire che comunque è vigile e presente a se stesso e che in qualche modo riesce anche a comunicare anche se non può parlare (secondo quanto emerso da una delle poche informazioni lasciatesi sfuggire dal figlio Mick in un suo raro sfogo pubblico sul tema).

Nonostante questo alone di mistero che circonda le attuali condizioni del Kaiser, l'affetto nei suoi confronti non è mai scemato tanto che ancora oggi è uno degli sportivi più amati al mondo. Inevitabile quindi che tutti coloro che hanno amato il pilota tedesco seguano anche il figlio che ha deciso di intraprendere la stessa carriera del padre riuscendo ad arrivare in Formula 1 e, grazie anche al fatto che faceva parte della Ferrari Driver Academy, avere un sedile da titolare in Haas per due stagioni prima che al termine del Mondiale 2022 venisseliquidato dal team statunitense, sciogliesse il suo legame con la scuderia di Maranello e si accasasse in Mercedes (anche in questo caso ripercorrendo le orme del padre) con il ruolo di tester e pilota di riserva. Ed è altrettanto inevitabile che lo seguano anche fuori dalla pista attraverso i social network.

Non sorprende pertanto che quasi tutti coloro che hanno risposto al suo messaggio di auguri abbiano avuto un pensiero per il leggendario Michael e che molti di loro abbiano ricevuto un colpo al cuore nel vederlo assente nella foto di famiglia fatta a casa la sera della vigilia di Natale. "Manca Michael!", "Buon Natale anche a Michael", "Keep fighting Michael!", "Tutti sarebbero stati felici di vedere Michael in questa foto", "È così triste che non potremo vederlo più", "Vorrei che Michael fosse nella foto" e l'immancabile "Dov'è Michael?" (tutti seguiti da una sfilza di emoji in lacrime) sono infatti i messaggi più ricorrenti e più condivisi presenti sotto quella che è la prima foto resa pubblica fatta nell'intimità di casa propria che ritrae insieme la famiglia Schumacher dopo quel maledetto incidente sulle alpi francesi del 2013 che ha rivoluzionato la vita di Michael e, inevitabilmente, anche la loro.