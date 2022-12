Mick Schumacher e la Ferrari si separano dopo quattro anni: sarà pilota in Mercedes Mick Schumacher e la Ferrari si separano ufficialmente dopo quattro anni. Il pilota tedesco, figlio del leggendario Michael, sarà infatti il nuovo pilota della Mercedes.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mick Schumacher lascia la Scuderia Ferrari per diventare pilota della Mercedes. L'incredibile mattinata del figlio del leggendario Michael l'ha visto salutare ufficialmente la Rossa dopo i rumors dell'estate e delle ultime settimane. Il comunicato da Maranello ha confermato tutto: "La Scuderia Ferrari e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non prolungare la loro collaborazione, dopo aver lavorato insieme per quattro anni con Mick avendo fatto parte della Ferrari Driver Academy".

Il comunicato della Ferrari che ha annunciato la separazione da Schumacher.

Subito dopo è arrivato a sorpresa l'annuncio della Mercedes che sui suoi canali social ha dato il benvenuto a Mick come nuovo pilota: "Willkommen, Mick". Mick Schumacher entra dunque in Mercedes nel ruolo di pilota di riserva. Potrà così salire in auto qualora uno dei piloti principali fosse indisponibile. Un po' lo stesso percorso fatto da papà Michael che in Formula 1 con Mercedes aveva corso dal 2010 al 2012 concludendo poi la sua trionfale carriera. Schumacher si era trovato senza un team per il 2023 dopo che la Haas aveva deciso di ufficializzare Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen come piloti prinicipali.

Schumacher era rimasto fuori dal Mondiale di F1 poiché senza un team per via dei suoi scarsi risultati ottenuti in pista. Mick Schumacher aveva conquistato il titolo della F3 europea nel 2018 e della Formula 2 nel 2020 quando faceva ancora parte della Ferrari Driver Academy. Risultati che avevano subito fatto ben sperare per il futuro. Ecco perché è arrivato il debutto in Formula 1 nel 2021 a bordo della Haas.

La vettura però forse non gli ha permesso di esprimersi al meglio e per questo Schumi jr non è andato oltre il 19° posto nella classifica finale, con 0 punti conquistati. Nel 2022 tutto sembrava però potesse andare diversamente. Il team americano ha deciso di metterlo al fianco di Kevin Magnussen. Ma nonostante alcune buone gare, specie quel magico sesto posto in Austria, diversi incidenti e prestazioni non proprio esaltanti, è stato deciso di scegliere di sostituirlo con il più esperto Nico Hulkenberg.