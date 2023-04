La forte denuncia dell’ex pilota di Formula 1: minacciato di morte per le critiche a Sergio Perez Christijan Albers è l’ex pilota di Formula 1 che ha denunciato il fatto di aver ricevuto minacce di morte dopo le critiche espresse nei confronti di Sergio Perez. L’ha fatto nel corso di un podcast in cui ha spiegato tutto nei dettagli.

Sergio Perez ha ripreso il cammino verso la vetta della classifica piloti insieme al compagno di team, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica è primo con la sua Red Bull a quota 69 punti seguito proprio dal messicano a 54. Un rendimento importante, anche per questo Mondiale, che certifica la qualità e il lavoro fatto dalla Red Bull basando tutto sulla continuità e le capacità dei propri piloti. Già, i piloti, come Perez che è stato al centro dell'attenzione nel corso del podcast in onda su De Telegraaf tirato in ballo da Christijan Albers.

L'ex pilota di Formula 1 ha colto l'occasione per mandare un messaggio ai tifosi messicani. Non è stato spesso così morbido nei confronti di Perez e anche in questo caso ha voluto ribadire la sua posizione sottolineando però un atteggiamento particolare. Durante la diretta, Albers ha rivelato di aver ricevuto intimidazioni dopo aver espresso il suo punto di vista sul pilotia di Guadalajara. "Checo sta creando un ‘hype'; se scrivi qualcosa su di lui che non va bene, tutti quei messicani ti attaccheranno con minacce di morte e altro", ha detto Albers.

Perez a bordo della sua Red Bull.

Il 43enne olandese, che ha corso 46 Gran Premi di F1 nella sua carriera, è stato oggetto di polemiche lo scorso anno per aver dubitato del talento e dell'abilità di Checo Pérez. “Se fossi stato in lui mi sarei tenuto il casco, non va molto bene – spiegò – L' onnipotente RB18 è stata la sua unica salvezza” aveva spiegato dopo il secondo posto al GP del Belgio. L'ex pilota di Formula 1 non ha mai cambiato la sua idea sul pilota messicano e infatti dubita che possa essere campione: "Avrà la possibilità di lottare per il titolo, o almeno ci proverà".

Insomma, le sue critiche non piacciono al popolo messicano che subito lo prende di mira quando Albers esprime dubbi sulle capacità di Perez. In conclusione del suo podcast su De Telegraaf, Christijan Albers ha espresso il suo fastidio su Checo Pérez e sul fatto che venga soprannominato il "Re delle strade"."La seconda cosa che mi preoccupa è che si suppone sia il dio dei circuiti cittadini, ma l'ultima volta che è stato a Melbourne, che penso sia più simile a un circuito cittadino, abbiamo comunque visto il grande divario tra Verstappen e lui".