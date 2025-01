video suggerito

Aston Martin fa una folle offerta a Max Verstappen: può guadagnare fino ad un miliardo di euro L’Aston Martin vuole strappare Max Verstappen alla Red Bull per completare il suo dream team di Formula 1: Lawrence Stroll presenta un’offerta monstre al pilota olandese e non bada a spese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

C'è un team in Formula 1 che più di tutti gli altri ha una vera e propria ossessione per arrivare a vincere il suo primo titolo iridato. Il magnate Lawrence Stroll, proprietario dell'Aston Martin, infatti non è entrato nel Circus solo per assicurare un sedile al figlio Lance. Il suo reale obiettivo, investimento dopo investimento, è sempre più chiaro: diventare campione del mondo. E per raggiungerlo non ha intenzione di badare a spese.

E così, dopo le considerevoli somme di denaro sborsate in passato per strappare alla concorrenza alcuni dei migliori tecnici in circolazione (da Andy Cowell a Dan Fallows fino ad Enrico Cardile), per creare delle strutture all'avanguardia e per assicurarsi il progettista (Adrian Newey) e il motorista (Honda) della squadra che ha dominato gli ultimi due campionati e mezzo, il miliardario canadese starebbe provando a inserire anche quell'ultimo tassello che sembra mancare per completare il puzzle da scuderia campione del mondo, vale a dire il miglior pilota del lotto.

E dunque non stupisce che tutti gli sforzi di Lawrence Stroll siano ora orientati nel convincere il quattro volte campione del mondo Max Verstappen (che quei titoli li ha vinti proprio con macchine progettate da Newey e motorizzate dalla Honda) ad unirsi alla squadra per trasformarla in un vero e proprio dream team. E per farlo, secondo quanto riporta Motor Sport Magazine, avrebbe messo sul tavolo del 27enne olandese un'offerta monstre con cifre mai viste prima d'ora nel pur da sempre ricco mondo della Formula 1.

Per convincere Verstappen a trasferirsi nella scuderia di Silverstone prima della fine del suo contratto con la Red Bull (in scadenza nel 2028), l'Aston Martin avrebbe messo sul piatto un accordo pluriennale che tra stipendio e bonus vittoria potrebbe consentirgli di guadagnare una cifra che si aggirerebbe intorno al miliardo di euro.

Una proposta talmente allettante e ineguagliabile che, pur non essendo ancora stata accettata, stando a quanto riporta lo stesso magazine britannico, Aston Martin si sarebbe già spinta ad assicurare a potenziali nuovi sponsor che Max Verstappen in futuro si unirà al team. Uno scenario che al netto del contratto in essere con Red Bull fino a tutto il 2028, visto i nomi e li cifre in ballo, non sembra essere più tanto irrealistico.