La Ferrari vola nelle libere del GP Monaco ma Verstappen è di un soffio il più veloce, vola Alonso Nelle due sessioni di prove libere la Ferrari ha mostrato di essere al livello della Red Bull, Verstappen nella Fp2 è riuscito comunque a piazzare la zampata ed ha di poco preceduto Leclerc e Sainz, che è finito a muro.

A cura di Alessio Morra

Un venerdì davvero molto divertente. A Montecarlo, come si immaginava, sarà un weekend piacevole, perché i divari sono ridotti e almeno sei o sette piloti hanno la possibilità di sognare il grande risultato. La Ferrari ha mostrato la sua forza sia nelle Fp1, quando Sainz si è messo al comando, che in quella pomeridiana, quando Leclerc e Sainz si sono messi alle spalle di Verstappen, che ha dovuto faticare per riprendersi la solita prima posizione. Hamilton e Alonso sono lì e sanno di poter piazzare la zampata.

La prima sessione di prove libere, disputata a cavallo dell'ora di pranzo, è stata molto bella e si è chiusa in anticipo per via di un incidente del tailandese Albon, che ha distrutto la sua Williams, ma fortunatamente non ha riportato alcun problema. Una sessione intensa che ha visto tanti piloti scambiarsi la prima posizione. Il più veloce è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo ha messo in riga Alonso e Hamilton, tornati su livelli importanti. Poi Perez, Leclerc, che ha una tuta speciale per il weekend, e Verstappen. Parecchi piloti hanno sfiorato i muri delle strette strade del Principato.

La prima mezz'ora della seconda sessione è stata bellissima. Equilibrio enorme, con una mezza dozzina di piloti velocissimi pronti a scambiarsi la prima posizione. Alla fine Max Verstappen si è messo davanti e ha chiuso al primo posto la Fp2, ma ha dovuto sudare per piegare Charles Leclerc, dietro di appena 67 millesimi. Terzo Sainz, che si è confermato veloce e costante, ma che ha commesso un errore grave nel finale quando è finito a muro – e c'è stata pure la bandiera rossa. Alonso quarto. Lo spagnolo è sempre lì, che ha preceduto Norris e Hamilton.

Le Qualifiche, che scatteranno sabato alle ore 16, si prevedono molto interessanti, e saranno equilibrate anche senza la pioggia. Ovviamente Verstappen è tra i favoritissimi, ma la Ferrari c'è.