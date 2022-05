La Ferrari vola nelle libere del Gp Monaco: Leclerc leader davanti a Sainz Uno – due Ferrari nelle FP2 del Gp di Monaco. Leclerc sempre velocissimo davanti a Sainz. Perez terzo davanti a Verstappen, quinto Norris. Incidente per Ricciardo.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari vola a Montecarlo. Charles Leclerc è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere. Il padrone di casa ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Carlos Sainz. Distanti le Red Bull, con Perez terzo e Verstappen quarto. Mercedes lontana con Hamilton fuori dalla top ten.

Leclerc era stato giù un fulmine nella prima sessione di libere e onestamente niente faceva pensare che non lo fosse anche nella seconda, che è stata anche contrassegnata da un brutto incidente di Daniel Ricciardo, uno degli ex vincitori del Gp di Monaco in pista. L'australiano ha perso il controllo della sua vettura ed è andato contro le barriere. L'incidente ha prodotto la bandiera rossa.

Il pilota monegasco, che non è mai riuscito finora a terminare una gara nel circuito di casa, ha tenuto in ritmo infernale. Sainz gli è stato dietro e lo spagnolo sul giro secco ha avuto tempi pressoché simili. Anche il passo gara è stato molto buono e ciò fa ben sperare per Qualifiche e soprattutto per il Gp in programma domenica prossima. Perez si è classificato al terzo posto, ma lontano di oltre tre decimi. Il messicano sembra aver avuto un impatto migliore rispetto a Verstappen, solo quarto. Buon quinto posto per Lando Norris, che non è al meglio a causa di problemi fisici.

Russell conquista la sesta posizione e fa molto meglio di Lewis Hamilton, che è fuori dalla top ten. La Mercedes però ha mostrato un ottimo passo gara. Nella top ten sono riusciti a piazzarsi anche gli ex campioni del mondo Alonso e Vettel, ma anche Magnussen e Gasly, l'Alpha Tauri è stata molto pimpante. Difficoltà invece per l'Alfa Romeo. Bottas non ha corso nelle prime libere, mentre nella seconda non è andato oltre il tredicesimo posto.