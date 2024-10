La Ferrari svela la nuova F80, è la sua auto più potente di sempre: quanto costa e cosa c’entrano F1 e WEC

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha tolto il velo alla tanto attesa F80, la supercar stradale più potente che sia mai stata costruita a Maranello. La nuova arrivata da 1.200 cavalli è l'erede delle leggendarie sportive del Cavallino Rampante che hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale dalla Ferrari 288 GTO, passando per le Ferrari F40, F50 ed Enzo fino ad arrivare alla Ferrari LaFerrari, la prima hypercar ibrida della casa fondata dal Drake. Ed è il frutto del know-how accumulato in questi ultimi anni in Formula 1 e nel WEC con diverse soluzioni translate proprio dalle monoposto F1 e dalla 499P vincitrice delle ultime due 24 Ore di Le Mans. Ovviamente si tratta di un'auto esclusiva riservata, sia per prezzo che per numero di esemplari, solo a pochissimi fortunati.

Le caratteristiche della nuova Ferrari F80: la supercar da 1200 cavalli

Omologata per due persone, la nuova Ferrari F80 offre in realtà la possibilità di vivere l'esperienza di guida delle monoposto da corsa. L'abitacolo, incentrato sul guidatore ma in grado anche di ospitare un passeggero, ha una configurazione che riduce la resistenza all'avanzamento.

Ad alimentare la Ferrari F80 c'è una power unit composta da un motore endotermico V6 turbo da 3 litri (lo stesso montato sulle vetture da Formula 1 e sulle Hypercar che partecipano al Mondiale Endurance) capace di sviluppare una potenza massima di 900 cavalli a cui si aggiunge il primo motore elettrico interamente progettato e prodotto a Maranello, cioè un'unità elettrica posteriore MGU-K con architettura a 800 Volt e due motori elettrici anteriori a 800 Volt che portano la potenza massima erogabile a 1.200 cavalli.

Un power unit che in termini di prestazioni significa risposta immediata ai bassi regimi ed in valori di accelerazione (da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi; da 0 a 200 km/h in 5,75 secondi) con una velocità massima autolimitata a 350 km/h. Prestazioni certificate dalla prova su pista: percorrendo l'intero tracciato in 1′ 15″ la Ferrari F80 ha infatti stabilito il nuovo record sul giro sul circuito di Fiorano.

Il design della nuova creatura del Centro Stile guidato da Flavio Manzoni, lunga 4,84 metri, alta 1,14 metri e larga 2,06 metri, da un lato rispecchia l'illustre passato della casa di Maranello mentre dall'altro mostra la continua proiezione al futuro. Le fiancate molto verticali mettono infatti in risalto la cabina dell'abitacolo che sembra una bolla che con la superficie posteriore in tinta con la carrozzeria e il tetto in fibra di carbonio verniciata offrono un "effetto navicella spaziale", riportato alla mente anche dal frontale con i fari mimetizzati dietro a un visore che forma uno schermo nero con funzioni sia ottiche che aerodinamiche e dalle portiere che si aprono a farfalla di quasi 90° sopra il corpo vettura.

Quanto costa la Ferrari F80, quanti esemplari ci sono e quando saranno consegnati

La nuova Ferrari F80 si presenta dunque come un qualcosa di mai visto prima a Maranello, e questa sua esclusività si rispecchia anche per quel che riguarda il costo e il numero limitato di esemplari che verranno prodotti dalla casa del Cavallino Rampante. La supercar più potente della storia del costruttore emiliano infatti sarà prodotta soltanto in 799 esemplari (un terzo dei potenziali acquirenti messisi in lista d'attesa) venduti al prezzo di 3,6 milioni di euro. Le prime consegne della Ferrari F80 sono previste per la fine del 2025 e la produzione terminerà nel 2027.