video suggerito

La Ferrari non brilla nelle prove libere 1 del GP Spagna, Leclerc si sfoga: “La macchina è orrenda” Una Ferrari non brillante nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2024: Carlos Sainz solo 3° nelle FP1 che hanno visto svettare Norris con la McLaren, sessione complicata invece per Charles Leclerc che ha faticato e non poco con una SF-24 aggiornata che lui stesso ha definito “orrenda” in radio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ci sono buone notizie per i tifosi della Ferrari dopo quanto visto nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2024. Le SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, sulle quali è stata introdotta parte del nuovo pacchetto d'aggiornamenti (che sarà completato poi a Silverstone), difatti non hanno brillato nelle FP1 di scena sul circuito di Barcellona e non solo per quel che riguarda le prestazioni cronometriche (3° tempo per lo spagnolo, 11° per il monegasco) che hanno invece premiato la McLaren di Lando Norris (1:14.228) e la Red Bull di Max Verstappen (che paga solo 24 millesimi di ritardo dal crono del britannico a parità di mescola soft).

Se il padrone di casa Carlos Sainz è comunque sembrato a proprio agio sulla sua Ferrari sia con gomme dure che con gomme media (apparentemente vicino alla McLaren di Piastri nella simulazione di passo gara), a preoccupare la scuderia di Maranello in vista del prosieguo del weekend è stata soprattutto la prova di Charles Leclerc che in avvio di sessione con gomme dure ha faticato tantissimo anche a tenere la monoposto in pista (autore anche di uno spettacolare salvataggio alla curva "Villeneuve").

Un disagio palesato dallo stesso monegasco che si è lasciato andare in radio con il muretto Ferrari: "La macchina è orrenda per il momento" ha infatti urlato il 26enne di Montecarlo che una volta tornato ai box ha chiesto un completo cambio di setup. Indecifrabile invece il suo livello per quel che riguarda il giro secco in quanto proprio nel momento in cui si stava lanciando per attaccare il tempo con un set di gomme medie nuove la sessione è stata momentaneamente interrotta con bandiera rossa a causa di un detrito staccatosi da un'Aston Martin e finito in mezzo alla pista.

La classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP di Spagna della Formula 1 2024

Lando NORRIS McLaren 1:14.228 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.024 Carlos SAINZ Ferrari +0.344 George RUSSELL Mercedes +0.386 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.464 Oscar PIASTRI McLaren +0.639 Lewis HAMILTON Mercedes +0.683 Esteban OCON Alpine +0.858 Fernando ALONSO Aston Martin +0.994 Alexander ALBON Williams +1.189 Charles LECLERC Ferrari +1.206 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +1.244 Pierre GASLY Alpine +1.256 Lance STROLL Aston Martin +1.284 Daniel RICCIARDO RB +1.352 Guanyu ZHOU Kick Sauber +1.388 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.416 Logan SARGEANT Williams +1.524 Oliver BEARMAN Haas F1 Team +1.637 Yuki TSUNODA RB +1.688

Formula 1 News Calendario Classifica segui