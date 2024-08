video suggerito

La Ferrari delude nelle prove libere F1 del GP Olanda: Leclerc lento, problemi per la SF-24 di Sainz Ferrari deludente nella seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda della Formula 1 2024: Leclerc fatica sia nella simulazione di qualifica che in quella di passo gara, mentre Sainz è stato costretto a chiudere anticipatamente le sue FP2 a causa di un problema al cambio della sua SF-24.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione di prove libere condizionata pesantemente dalle condizioni metereologiche sul circuito di Zandvoort, le FP2 del pomeriggio hanno dato le prime vere indicazioni rispetto il proseguo del GP d'Olanda della Formula 1 2024. E per la Ferrari, al momento, non ci sono notizie incoraggianti.

Nella simulazione di qualifica con gomma soft Charles Leclerc non ha brillato chiudendo addirittura in nona posizione nella classifica dei tempi preceduto anche dall'Aston Martin di Fernando Alonso (6°), dalla Racing Bulls di Yuki Tsunoda (7°) e dalla Haas di Kevin Magnussen (8°).

Il monegasco ha difatti accusato un ritardo di oltre sette decimi dalla miglior prestazione cronometrica della sessione realizzata da George Russell che con la sua Mercedes è riuscito a fermare il cronometro sull'1:10.702 precedendo di pochi millesimi la McLaren di Oscar Piastri e l'altra W15 del compagno di squadra Lewis Hamilton (4° tempo per Norris, 5° per Verstappen).

E per il 26enne di Monte Carlo le cose non sono andate tanto meglio anche nella simulazione di passo gara (nella quale ha avuto un ritmo più alto rispetto alle Red Bull, alle McLaren e alle Mercedes) dove non è riuscito quasi mai riuscito a girare sotto l'1'16" e accusando prima degli altri problemi di graining alle gomme.

Ma se per Leclerc non è stata una buona sessione, ancora peggio è andata a Carlos Sainz costretto a chiudere con largo anticipo le FP2 dopo aver effettuato solo 8 giri di pista a causa di un grave problema al cambio della sua SF-24 che i meccanici della Ferrari non hanno potuto risolvere nel corso della sessione per consentirgli di tornare in pista.

La classifica dei tempi e i risultati delle FP2 del GP d'Olanda della Formula 1 2024

George Russell (Mercedes) 1:10.702 Oscar Piastri (McLaren) +0.061 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.111 Lando Norris (McLaren) +0.259 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.284 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.655 Yuki Tsunoda (RB) +0.672 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +0.728 Charles Leclerc (Ferrari) +0.741 Alexander Albon (Williams) +0.848 Lance Stroll (Aston Martin) +0.874 Sergio Perez (Red Bull Racing) +0.879 Daniel Ricciardo (RB) +0.928 Pierre Gasly (Alpine) +0.942 Logan Sargeant (Williams) +1.116 Guanyu Zhou (Kick Sauber) +1.232 Esteban Ocon (Alpine) +1.359 Valtteri Bottas (Kick Sauber) +1.504 Carlos Sainz (Ferrari) +2.406 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +2.594